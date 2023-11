Marc Márquez lo sabe: Luca Marini llega a Honda

Marc Márquez ya sabe quién será su sucesor en Repsol-Honda. Pero no puede estimar cuándo se anunciará oficialmente. "No conozco los motivos de Luca", dijo sorprendido.

Terminar 13º en la carrera de MotoGP a 20 vueltas disputada el domingo en el circuito de Sepang, de 5.543 km, no ha mejorado en nada la situación de Marc Márquez en el campeonato del mundo. Sigue en 14ª posición por detrás de Morbidelli, que terminó en 7ª posición. Por eso no había motivo para hablar con Marc de esta discreta actuación durante el debrief ante los medios de comunicación.

Pero ya no es un secreto que Luca Marini se unirá a Repsol-Honda y firmará un contrato de dos años. Valentino Rossi publicó sin palabras una foto en Instagram después de la carrera en la que aparecía con los colores de Repsol, en algún momento entre 2001 y 2003.

Marc Márquez no se anduvo por las ramas durante mucho tiempo. "Por supuesto, no he estado al tanto de la estrategia exacta de Honda desde que decidí marcharme", dijo. "Y de hecho conté con Di Giannantonio hace dos o tres Grandes Premios. Pero en Tailandia ya quedó claro que no habría acuerdo con él. Ahora parece que Luca ocupará mi lugar. Me alegro por él. Siempre he tenido muy buena relación con él. Eso es bueno, porque tenemos que separar ciertas cosas. Me alegro por él, es un piloto joven. En cuanto se haga oficial, tiene un bonito reto por delante".

"Así que Luca pasa de la competitiva Ducati y del equipo de su hermano a Honda. No sé la razón principal por la que hace esto. Yo estaré en una moto competitiva en el futuro, mientras que Luca empieza un proyecto con mucho trabajo esperándole. A veces, un proyecto así causa una impresión diferente desde fuera, y cuando miras entre bastidores, te llevas una impresión diferente... Así que tendrás que preguntarle tú mismo cuáles son sus motivos. No obstante, me alegro por él. Pero una moto competitiva es más importante para mí".

Marc Márquez no sabe si Luca Marini se hará cargo de todo su equipo Repsol con el jefe de equipo Santi Hernández. "Sigo teniendo mucho respeto por Honda. Cuando me preguntan, intento darles mi opinión sincera. También sigo trabajando en la pista hasta el final. Pero no sé exactamente la estrategia de Honda para 2024 y el futuro. Honda volverá a lo más alto, conmigo o sin mí. Pero necesitan tiempo para eso. Tengo 30 años y no dispongo de ese tiempo. Por eso cambio a una moto competitiva".

Por cierto: El copatrocinador Red Bull se retira de Repsol-Honda a final de año - y Marc se lleva el presupuesto a Gresini Ducati.