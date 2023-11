Marc Márquez le sait : Luca Marini arrive chez Honda

La 13e place obtenue lors de la course de 20 tours du MotoGP, dimanche sur le circuit de Sepang long de 5,543 km, n'a en rien amélioré la situation de Marc Márquez au championnat du monde. Il reste 14e derrière Morbidelli, qui est arrivé 7e. C'est pourquoi il n'y avait pas lieu de parler de cette performance discrète avec Marc lors du débriefing médiatique.

Mais entre-temps, ce n'est plus un secret que Luca Marini ira chez Repsol-Honda et signera un contrat de deux ans. Après la course, Valentino Rossi a posté sans mot dire sur Instagram une photo le montrant lui-même aux couleurs de Repsol, quelque part entre 2001 et 2003.

Marc Márquez n'a pas tourné autour du pot. "Bien sûr, je ne suis plus au courant de la stratégie exacte de Honda depuis que j'ai décidé de partir", constate-t-il. "Et je m'attendais en fait à voir Di Giannantonio avant deux ou trois Grand Prix. Mais déjà en Thaïlande, il s'est avéré qu'il n'y aurait pas d'accord avec lui. Maintenant, il semble que Luca va prendre ma place. Je suis heureux pour lui. J'ai toujours eu une très bonne relation avec lui. C'est une bonne chose, car nous devons séparer certaines choses. Je suis content pour lui, c'est un jeune pilote. Dès que ce sera officiel, il aura un beau défi à relever".

"Luca passe donc de la Ducati compétitive et de l'équipe de son frère à Honda. Je ne connais pas la raison principale pour laquelle il fait cela. Je monte à l'avenir sur une moto compétitive, tandis que Luca commence un projet où beaucoup de travail l'attend. Parfois, un tel projet donne une autre impression vu de l'extérieur, et quand on regarde en coulisses, on a une autre impression... Alors, pour connaître ses motivations, il faut lui demander. Malgré tout, je suis content pour lui. Mais pour moi, une moto compétitive est plus importante".

Marc Márquez ne sait pas si Luca Marini reprendra l'ensemble de son équipage Repsol avec le chef d'équipe Santi Hernández. "J'ai toujours beaucoup de respect pour Honda. Quand ils me posent des questions, je m'efforce de leur donner mon avis honnêtement. Je continue également mon travail sur la piste jusqu'à la finale. Mais je ne connais pas exactement la stratégie de Honda pour 2024 et pour l'avenir. Honda reviendra au sommet, avec ou sans moi. Mais pour cela, ils ont besoin de temps. J'ai 30 ans et je n'ai pas ce temps. C'est pourquoi je passe à une moto plus compétitive".

D'ailleurs, le co-sponsor Red Bull se retire de Repsol-Honda à la fin de l'année - et Marc apporte le budget à Gresini Ducati.