Marc Márquez lo sa: Luca Marini sta arrivando in Honda

Il 13° posto nella gara di MotoGP di domenica sui 20 giri del circuito di Sepang (5,543 km) non ha migliorato in alcun modo la situazione di Marc Márquez nel campionato mondiale. Egli rimane al 14° posto dietro a Morbidelli, che ha concluso al 7° posto. Per questo motivo non c'era motivo di parlare a Marc di questa discreta prestazione durante il debriefing con i media.

Ma non è più un segreto che Luca Marini si unirà alla Repsol-Honda e firmerà un contratto biennale. Valentino Rossi ha postato senza parole una foto su Instagram dopo la gara che lo ritrae con i colori Repsol, tra il 2001 e il 2003.

Marc Márquez non ha menato il can per l'aia. "Naturalmente non sono a conoscenza dell'esatta strategia della Honda da quando ho deciso di andarmene", ha detto. "E in realtà ho fatto i conti con Di Giannantonio due o tre Gran Premi fa. Ma già in Thailandia era chiaro che non ci sarebbe stato alcun accordo con lui. Ora sembra che Luca prenderà il mio posto. Sono contento per lui. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con lui. È una cosa positiva, perché dobbiamo separare alcune cose. Sono contento per lui, è un pilota giovane. Appena sarà ufficializzato, avrà una bella sfida davanti a sé".

"Quindi Luca passa dalla competitiva Ducati e dal team del fratello alla Honda. Non conosco il motivo principale per cui lo fa: io sarò su una moto competitiva in futuro, mentre Luca sta iniziando un progetto che lo aspetta con molto lavoro. A volte un progetto come questo fa un'impressione diversa dall'esterno, e quando si guarda dietro le quinte, si ha un'impressione diversa... Quindi dovrete chiedere a lui stesso quali sono le sue motivazioni. Tuttavia, sono felice per lui. Ma per me è più importante una moto competitiva".

Marc Márquez non sa se Luca Marini prenderà il posto del suo intero equipaggio Repsol con il capo equipaggio Santi Hernández. "Ho ancora molto rispetto per la Honda. Quando mi fanno delle domande, cerco di dare loro la mia opinione onesta. Inoltre, continuo il mio lavoro in pista fino alla finale. Ma non conosco esattamente la strategia di Honda per il 2024 e per il futuro. Honda tornerà al top, con me o senza di me. Ma hanno bisogno di tempo per farlo. Io ho 30 anni e non ho tutto questo tempo. Ecco perché sto passando a una moto competitiva".

A proposito: il co-sponsor Red Bull si ritirerà dalla Repsol-Honda alla fine dell'anno e Marc porterà il budget con sé in Gresini Ducati.