Marc Márquez sabe: Luca Marini está a chegar à Honda

Terminar em 13º na corrida de 20 voltas de MotoGP de domingo no Circuito de Sepang, com 5,543 quilómetros, não melhorou em nada a situação de Marc Márquez no campeonato do mundo. Ele continua em 14º lugar, atrás de Morbidelli, que terminou em 7º lugar. É por isso que não havia qualquer razão para falar com Marc sobre este desempenho discreto durante o interrogatório dos media.

Mas já não é segredo que Luca Marini vai juntar-se à Repsol-Honda e assinar um contrato de dois anos. Valentino Rossi postou sem palavras uma foto no Instagram após a corrida mostrando a si mesmo nas cores da Repsol, em algum momento entre 2001 e 2003.

Marc Márquez não ficou muito tempo sem falar sobre o assunto. "É claro que não tenho conhecimento da estratégia exacta da Honda desde que decidi sair", disse ele. "E, na verdade, eu já contava com Di Giannantonio há dois ou três Grandes Prémios atrás. Mas já estava claro na Tailândia que não haveria acordo com ele. Agora parece que o Luca vai ocupar o meu lugar. Estou contente por ele. Sempre tive uma relação muito boa com ele. É uma coisa boa, porque temos de separar certas coisas. Estou contente por ele, é um jovem piloto. Assim que isto for oficializado, ele tem um bom desafio pela frente".

"O Luca está a mudar da competitiva Ducati e da equipa do seu irmão para a Honda. Não sei qual é a principal razão para ele fazer isto. Eu vou estar numa moto competitiva no futuro, enquanto o Luca está a começar um projeto com muito trabalho à sua espera. Por vezes, um projeto como este causa uma impressão diferente do exterior e, quando olhamos para os bastidores, ficamos com uma impressão diferente... Por isso, temos de lhe perguntar quais são os seus motivos. No entanto, estou feliz por ele. Mas uma mota competitiva é mais importante para mim."

Marc Márquez não sabe se Luca Marini vai assumir toda a sua equipa Repsol com o chefe de equipa Santi Hernández. "Ainda tenho muito respeito pela Honda. Quando me fazem perguntas, esforço-me por dar-lhes a minha opinião honesta. Também continuo o meu trabalho na pista até à final. Mas não sei exatamente qual é a estratégia da Honda para 2024 e para o futuro. A Honda vai voltar ao topo, comigo ou sem mim. Mas precisam de tempo para isso. Eu tenho 30 anos e não tenho esse tempo. É por isso que estou a mudar para uma moto de competição".

A propósito: O copatrocinador Red Bull vai retirar-se da Repsol-Honda no final do ano - e Marc vai levar o orçamento com ele para a Gresini Ducati.