Fabio Quartararo (5º): "Luchar con Jack cuesta tiempo"

El as de Yamaha, Fabio Quartararo, se mostró fuerte en la carrera principal de MotoGP en Sepang con buenas maniobras y fue el mejor piloto no Ducati al final bajo un calor sofocante.

Fabio Quartararo se aseguró un resultado muy sólido con el quinto puesto en la carrera de MotoGP en Sepang. El Campeón del Mundo francés de 2021 superó a Jack Miller (Red Bull-KTM), más tarde adelantó inteligentemente a Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati) e incluso recuperó tiempo al aspirante al Campeonato del Mundo Jorge Martín en la meta.

Su compañero de equipo Franco Morbidelli también confirmó que la Yamaha M1 funcionó muy bien en el Circuito de Sepang con su 7º puesto. "He salido mejor que el sábado. Pero he tenido problemas para adelantar a Jack Miller. Me costó mucho tiempo", dijo Fabio, que partía desde la 8ª plaza.

"Al final, estoy muy contento con mi velocidad este fin de semana. Quizás podría haberlo hecho un poco mejor, pero al final el quinto puesto era el mejor resultado posible para mí. Las cuatro Ducati de delante también han estado fuertes durante todo el fin de semana".

"Desafortunadamente, no podemos aprovechar el neumático trasero fresco, ya que los rivales pueden rodar con mucha más potencia. Tenemos que recuperar terreno en las frenadas. En cuanto los neumáticos de nuestros rivales se degradan, estamos mucho más cerca. Esa es también la razón por la que luego podemos adelantar".

Increíble: "El Diablo" dio su última vuelta de carrera en 2:01:0 min - ¡tan rápido como el ganador Enea Bastianini!

Fabio comenta la lucha contra Jack Miller: "Fui mucho más rápido, pero no pude adelantar. Si puedes adelantar, como en los dos sitios donde lo hice, es divertido". El deseo del hombre de la Costa Azul: "Ojalá Yamaha pueda encontrar esa potencia para la salida, entonces también seríamos competitivos al principio."

Sobre el tema de la presión de los neumáticos, la estrella de Yamaha dijo: "Hemos jugado con la presión de los neumáticos, y la hemos mantenido muy baja al principio. Si hubiéramos recibido una advertencia, la habríamos aceptado aquí".

Resultado carrera MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.