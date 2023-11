Fabio Quartararo (5e) : "La bagarre avec Jack m'a coûté du temps".

L'as de la Yamaha Fabio Quartararo a réalisé une solide course principale de MotoGP à Sepang, avec de bonnes manœuvres, et a fini meilleur pilote non-Ducati dans la chaleur torride.

Fabio Quartararo s'est assuré un très solide résultat en se classant cinquième de la course MotoGP de Sepang. Le champion du monde français de 2021 s'est battu pour passer Jack Miller (Red Bull-KTM), a ensuite dépassé intelligemment Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati) et a même réussi à gagner du temps sur le candidat au championnat du monde Jorge Martin à la fin de la course.

Son coéquipier Franco Morbidelli confirme lui aussi, avec sa septième place, que la Yamaha M1 a très bien fonctionné sur le circuit de Sepang. "J'ai pu prendre un meilleur départ que samedi. Mais j'ai eu des problèmes pour passer Jack Miller. Cela m'a coûté beaucoup de temps", a expliqué Fabio, qui était parti de la huitième place.

"Au final, je suis très satisfait de ma vitesse ce week-end. J'aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais la cinquième place était le meilleur résultat possible pour moi. Après tout, les quatre Ducati devant ont été fortes tout au long du week-end".

"Malheureusement, nous ne pouvons pas exploiter le pneu arrière frais, car les adversaires peuvent rouler avec beaucoup plus de puissance. Nous devons gagner du terrain sur les freins. Dès que le pneu se dégrade chez les adversaires, nous sommes beaucoup plus proches. C'est aussi la raison pour laquelle nous pouvons alors dépasser".

Incroyable : "El Diablo" a réalisé son dernier tour de course en 2:01:0 min - exactement le même temps que le vainqueur Enea Bastianini !

Concernant la bagarre contre Jack Miller, Fabio déclare : "J'étais beaucoup plus rapide, mais je n'ai pas pu le dépasser. Quand on peut doubler, comme aux deux endroits où j'ai réussi à le faire, c'est amusant". Le souhait de l'homme de la Côte d'Azur : "Espérons que Yamaha puisse trouver cette puissance pour le début, nous serions alors également compétitifs au départ".

Au sujet de la pression des pneus, la star de Yamaha a constaté : "Nous avons joué avec la pression des pneus - et nous l'avons maintenue très basse au début. Si nous avions reçu un avertissement, nous aurions pris cet avertissement en compte ici".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.