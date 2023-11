Fabio Quartararo (5º): "Lutar com o Jack custa tempo"

O ás da Yamaha Fabio Quartararo mostrou uma forte corrida principal de MotoGP em Sepang com boas manobras e foi o melhor piloto não-Ducati no final sob um calor sufocante.

Fabio Quartararo garantiu um resultado muito sólido com o quinto lugar na corrida de MotoGP em Sepang. O Campeão do Mundo de 2021 lutou para passar Jack Miller (Red Bull-KTM), mais tarde ultrapassou Marco Bezzecchi (Mooney VR46-Ducati) e até ganhou tempo ao candidato ao Campeonato do Mundo Jorge Martin no final.

O companheiro de equipa Franco Morbidelli também confirmou que a Yamaha M1 funcionou muito bem no Circuito de Sepang com o 7º lugar. "Tive um melhor arranque do que no sábado. Mas tive problemas para passar o Jack Miller. Isso custou-me muito tempo", disse Fabio, que partiu do 8º lugar.

"No final, estou muito contente com a minha velocidade este fim de semana. Talvez pudesse ter feito um pouco melhor, mas o quinto lugar foi o melhor resultado possível para mim no final. As quatro Ducati da frente também estiveram fortes durante todo o fim de semana."

"Infelizmente, não podemos tirar partido do pneu traseiro novo, pois os adversários conseguem rodar com muito mais potência. Temos de recuperar terreno nos travões. Assim que os pneus dos nossos adversários se degradam, estamos muito mais próximos. É também por isso que podemos fazer a ultrapassagem."

Inacreditável: "El Diablo" fez a sua última volta de corrida em 2:01:0 min - tão rápido como o vencedor Enea Bastianini!

Fabio fala sobre a luta contra Jack Miller: "Eu estava muito mais rápido, mas não consegui passar. Se conseguirmos ultrapassar, como nos dois sítios onde o fiz, é divertido." O desejo do homem da Cote d'Azur: "Esperemos que a Yamaha consiga encontrar esta potência para o arranque, assim também seríamos competitivos no início."

Sobre a pressão dos pneus, a estrela da Yamaha disse: "Brincámos com a pressão dos pneus - e mantivemo-la muito baixa no início. Se tivéssemos recebido um aviso, teríamos aceite esse aviso aqui."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.