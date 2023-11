Pecco Bagnaia (3º): "Nadie merece más que Enea"

Francesco "Pecco" Bagnaia llegó al antepenúltimo fin de semana de carreras de la temporada con una ventaja de 13 puntos. Perdió dos puntos en el sprint del sábado, pero en la carrera principal del domingo, el piloto de fábrica se impuso en un duelo contra su rival en el campeonato del mundo Jorge Martín en la pista y amplió su ventaja a 14 puntos en tercera posición.

El hecho de que Bagnaia fuera uno de los pilotos cuya presión de neumáticos había caído por debajo del límite mínimo durante más del 50 por ciento de las vueltas de carrera no cambió el resultado. Sólo recibió una advertencia oficial por ser la primera infracción de este tipo, al igual que el ganador Enea Bastianini, el compañero de marca de Ducati Luca Marini (10º), el sustituto del LCR Iker Lecuona (16º) y el piloto wild card Álvaro Bautista (17º).

"Estoy contento con nuestro trabajo, pero no del todo con el resultado porque hubiera preferido estar más arriba", resumió Pecco. "Pero tenemos que estar contentos. Sólo estamos un punto por delante de donde estábamos al principio del fin de semana, pero por fin he recuperado las sensaciones. He podido apretar desde el principio, he conseguido la pole, por fin, por primera vez desde Barcelona. Todo ha ido bien, excepto en el sprint, cuando he tenido problemas con la parte delantera. He tenido mucho traqueteo, lo que no me ha gustado, pero hoy ha ido bastante bien".

El líder del mundial disfrutó especialmente del intenso duelo con Martin en la tercera y cuarta vueltas, aguantando al final por el exterior en la curva 5 con una fuerte maniobra. "¡Esta vez la maniobra por el exterior me ha salido bien! Ha sido una buena batalla y he conseguido adelantarle. Mi ritmo era bastante fuerte y conseguí abrir un gran hueco. Hoy hemos sido quizás más competitivos que él, lo que es muy importante. Es la primera vez en muchas carreras que he sido más competitivo que él. Eso me hace feliz, y también mis sensaciones con la moto. Mi equipo ha vuelto a hacer un trabajo increíble. En general, estoy muy contento".

Sin embargo, Bagnaia no fue rival para su compañero de equipo Enea Bastianini ni para el ganador del sprint Alex Márquez (Gresini Racing). "Lo he intentado todo para recortar distancias con los dos primeros, pero he tenido problemas con la parte delantera y he tenido una sensación extraña en los frenos. Ayer había más traqueteo, hoy había movimientos más fuertes. Tal vez fuera la temperatura, pero era extraño y por lo tanto muy arriesgado volver a recortar distancias. Lo intenté, pero no lo conseguí".

No obstante, el seis veces ganador de la temporada pudo vivir con el tercer puesto de cara al sprint final del Campeonato del Mundo. "Tengo muchas ganas de Qatar, es un buen circuito para nosotros. Creo que será muy importante ampliar nuestra ventaja. 14 puntos están bien, pero no son suficientes. Estoy muy contento de que Enea haya redescubierto su rendimiento, lo que sin duda nos ayudará a entender cómo podemos mejorar."

Pecco tuvo buenas palabras para la "Bestia": "¡Está absolutamente de vuelta! Su ritmo en carrera ha sido increíble. Intenté recortar distancias, pero fue imposible. Ha rodado muy bien delante y ha marcado un gran ritmo. Teniendo en cuenta dónde estaba al principio del fin de semana y cómo ha terminado, es un regreso increíble. Estoy muy contento y no creo que nadie merezca ganar aquí más que él".

Ha sido la primera victoria de Bastianini como piloto oficial, después de que incluso se hablara de que podría perder su puesto en Ducati en favor de Martin tras una desafortunada temporada y dos largas bajas por lesión. Bagnaia ya había hecho saber en los prolegómenos del GP de Malasia que no le parecía justo, sabiendo perfectamente que Martin no sería un rival fácil como compañero de box.

Resultado de la carrera de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.