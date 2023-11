Pecco Bagnaia (3e) : "Personne ne mérite plus qu'Enea"

C'est avec 13 points d'avance que Francesco "Pecco" Bagnaia avait entamé le troisième avant-dernier week-end de course de la saison. Il a perdu deux points lors du sprint du samedi, mais dans la course principale du dimanche, le pilote d'usine s'est imposé en piste dans son duel avec son rival du championnat du monde Jorge Martin et a porté son crédit à 14 points en terminant troisième.

Le fait que Bagnaia ait fait partie des pilotes dont la pression des pneus était inférieure à la limite minimale pendant plus de 50 pour cent des tours de course n'a rien changé au résultat. Pour sa première infraction de ce type, il n'a reçu qu'un avertissement officiel, tout comme le vainqueur Enea Bastianini, son collègue de marque Ducati Luca Marini (10e), le remplaçant LCR Iker Lecuona (16e) et le pilote wildcard Álvaro Bautista (17e).

"Je suis satisfait de notre travail, pas pleinement satisfait du résultat parce que j'aurais préféré être plus loin devant", a conclu Pecco. "Mais nous devons être heureux. Nous n'avons qu'un point d'avance de plus qu'au début du week-end, mais les sensations étaient enfin revenues. J'ai pu pousser dès le départ, j'ai décroché la pole position - enfin, pour la première fois depuis Barcelone. Tout s'est bien passé, à part le sprint où j'ai eu du mal avec l'avant. J'ai eu un fort chattering, je n'étais pas content de ça, mais aujourd'hui c'était plutôt bien pour ça".

Le leader du championnat du monde a particulièrement apprécié le duel intense avec Martin dans les troisième et quatrième tours, qui s'est finalement imposé à l'extérieur dans le virage 5 grâce à une manœuvre puissante. "Cette fois, la manœuvre à l'extérieur a été réussie ! C'était une bonne bataille et j'ai réussi à prendre de l'avance sur lui. Mon rythme était plus soutenu et j'ai réussi à ouvrir un grand écart. Nous avons donc peut-être été plus compétitifs que lui aujourd'hui, ce qui est très important. Car c'est la première fois depuis de nombreuses courses que je suis plus compétitif que lui. Cela me rend heureux - ainsi que mon feeling avec la moto. Mon équipe a encore fait un travail incroyable. Dans l'ensemble, je suis très heureux".

Bagnaia n'a toutefois pas trouvé la solution face à son coéquipier Enea Bastianini et au vainqueur du sprint Alex Márquez (Gresini Racing). "J'ai tout essayé pour combler l'écart avec les deux premiers, mais j'ai eu du mal avec l'avant et une sensation étrange sur les freins. Hier, il y avait plus de chattering, aujourd'hui c'était plus de mouvements forts. Peut-être était-ce dû aux températures, en tout cas c'était étrange et donc très risqué de combler cet écart. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi".

Le sextuple vainqueur de la saison pouvait néanmoins s'accommoder de cette troisième place en vue du sprint final du championnat du monde. "Je suis très content d'aller au Qatar, c'est un bon circuit pour nous. Je pense qu'il sera très important de creuser l'écart. Quatorze points, c'est bien, mais absolument pas suffisant. Je suis très heureux de voir qu'Enea a retrouvé sa performance, cela va certainement nous aider à comprendre comment nous pouvons nous améliorer".

Pecco a eu de beaux mots pour la "bestia" : "Il est absolument de retour ! Son rythme en course était incroyable. J'ai essayé de combler mon retard, mais c'était impossible. Il a roulé en douceur en tête et a imposé un rythme formidable. Quand on voit où il était au début du week-end et comment il l'a terminé, c'est un retour incroyable. Je suis très heureux et je pense que personne ne méritait plus que lui de gagner ici".

Il s'agit de la première victoire de Bastianini en tant que pilote d'usine, après que l'on ait même discuté récemment de la possibilité qu'il perde sa place en rouge Ducati au profit de Martin après une saison malheureuse et deux longues périodes d'absence pour cause de blessure. Avant le GP de Malaisie, Bagnaia avait déjà laissé entendre qu'il ne trouvait pas cela juste - sachant que Martin ne serait certainement pas un défi facile à relever en tant que compagnon de box.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min.

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.