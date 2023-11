Pecco Bagnaia (3°): "Nessuno merita più di Enea".

Il campione della Ducati Pecco Bagnaia non è euforico per il risultato ottenuto a Sepang, ma trova alcuni aspetti positivi: Il feeling è giusto, il compagno di squadra Bastianini è tornato e il rivale del mondiale Martin è rimasto indietro.

Francesco "Pecco" Bagnaia è arrivato al terzultimo weekend di gara della stagione con un vantaggio di 13 punti. Ha perso due punti nella volata di sabato, ma nella gara principale di domenica, il pilota ufficiale ha prevalso in un duello contro il suo rivale del campionato mondiale Jorge Martin in pista e ha esteso il suo vantaggio a 14 punti al terzo posto.

Il fatto che Bagnaia fosse uno dei piloti la cui pressione degli pneumatici era scesa al di sotto del limite minimo per oltre il 50% dei giri di gara non ha cambiato il risultato. Ha ricevuto solo un'ammonizione ufficiale per la prima infrazione di questo tipo, così come il vincitore Enea Bastianini, il collega del marchio Ducati Luca Marini (10°), il sostituto LCR Iker Lecuona (16°) e il pilota wildcard Álvaro Bautista (17°).

"Sono contento del nostro lavoro, ma non pienamente soddisfatto del risultato perché avrei preferito essere più avanti", ha riassunto Pecco. "Ma dobbiamo essere contenti. Siamo solo un punto avanti rispetto all'inizio del weekend, ma finalmente è tornato il feeling. Ho potuto spingere fin dall'inizio, ho conquistato la pole position - finalmente, per la prima volta dopo Barcellona. Tutto è andato bene, a parte lo sprint quando ho avuto problemi con l'anteriore. Ho avuto molto chattering, cosa che non mi ha fatto piacere, ma oggi è andata abbastanza bene".

Il leader del campionato del mondo si è goduto in particolare l'intenso duello con Martin nel terzo e quarto giro, riuscendo alla fine a resistere all'esterno della curva 5 con una forte manovra. "Questa volta la manovra all'esterno ha avuto successo! È stata una bella battaglia e sono riuscito a prendere un po' di vantaggio su di lui. Il mio ritmo era piuttosto forte e sono riuscito ad aprire un grande divario. Oggi siamo stati forse più competitivi di lui, il che è molto importante. Perché è la prima volta in molte gare che sono stato più competitivo di lui. Questo mi rende felice, così come il mio feeling con la moto. La mia squadra ha fatto di nuovo un lavoro incredibile. Nel complesso, sono molto contento".

Tuttavia, Bagnaia non è stato all'altezza del suo compagno di squadra Enea Bastianini e del vincitore dello sprint Alex Márquez (Gresini Racing). "Ho fatto di tutto per ridurre il distacco dai primi due, ma ho faticato con l'anteriore e ho avuto una strana sensazione in frenata. Ieri c'era più chattering, oggi c'erano più movimenti forti. Forse era la temperatura, ma era strano e quindi molto rischioso chiudere il gap di nuovo. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito".

Tuttavia, il sei volte vincitore della stagione ha potuto accontentarsi del terzo posto in vista della volata finale del Campionato del Mondo. "Non vedo l'ora che arrivi il Qatar, è una buona pista per noi. Credo che sarà molto importante estendere il nostro vantaggio. 14 punti sono buoni, ma assolutamente non sufficienti. Sono molto contento che Enea abbia ritrovato le sue prestazioni, che sicuramente ci aiuteranno a capire come migliorare".

Pecco ha avuto belle parole per la "Bestia": "È assolutamente tornato! Il suo ritmo in gara è stato incredibile. Ho cercato di recuperare il gap, ma era impossibile. Era molto fluido in testa e aveva un ottimo ritmo. Considerando dove si trovava all'inizio del weekend e come ha finito, è una rimonta incredibile. Sono molto contento e credo che nessuno più di lui meriti di vincere qui".

È stata la prima vittoria di Bastianini come pilota ufficiale, dopo che si era parlato di una sua perdita del posto in rosso Ducati a favore di Martin, dopo una stagione sfortunata e due lunghi stop per infortunio. Bagnaia aveva già fatto sapere, alla vigilia del GP della Malesia, che non lo riteneva giusto, ben sapendo che Martin non sarebbe stato certo un compagno di box facile da sfidare.

Risultati della gara della MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.