Pecco Bagnaia (3º): "Ninguém merece mais do que Enea"

A estrela da Ducati, Pecco Bagnaia, não ficou eufórico com o seu resultado em Sepang, mas encontrou alguns aspectos positivos: A sensação é boa, o companheiro de equipa Bastianini está de volta e o rival no campeonato do mundo, Martin, ficou para trás.

Francesco "Pecco" Bagnaia chegou ao penúltimo fim de semana de corridas da época com 13 pontos de vantagem. Perdeu dois pontos no sprint de sábado, mas na corrida principal de domingo, o piloto de fábrica prevaleceu num duelo contra o seu rival do campeonato do mundo Jorge Martin na pista e aumentou a sua vantagem para 14 pontos no terceiro lugar.

O facto de Bagnaia ter sido um dos pilotos cuja pressão dos pneus esteve abaixo do limite mínimo durante mais de 50 por cento das voltas da corrida não alterou o resultado. Apenas recebeu uma advertência oficial pela primeira infração deste tipo, tal como o vencedor Enea Bastianini, o colega da marca Ducati Luca Marini (10º), o substituto da LCR Iker Lecuona (16º) e o wildcard Álvaro Bautista (17º).

"Estou contente com o nosso trabalho, mas não totalmente satisfeito com o resultado porque preferia estar mais à frente," resumiu Pecco. "Mas temos de estar contentes. Estamos apenas um ponto à frente da posição em que estávamos no início do fim de semana, mas a sensação finalmente voltou. Consegui fazer força desde o início, conquistei a pole position - finalmente, pela primeira vez desde Barcelona. Tudo correu bem, exceto o sprint, quando tive problemas com a frente. Tive muitas vibrações, o que não me agradou, mas hoje foi muito bom."

O líder do campeonato do mundo gostou particularmente do intenso duelo com Martin na terceira e quarta voltas, acabando por se impor por fora na curva 5 com uma manobra forte. "Desta vez, a manobra por fora foi bem sucedida! Foi uma boa batalha e consegui ganhar vantagem sobre ele. O meu ritmo era bastante forte e consegui abrir uma grande diferença. Por isso, fomos talvez mais competitivos do que ele hoje, o que é muito importante. Porque foi a primeira vez em muitas corridas que fui mais competitivo do que ele. Isso deixa-me feliz - e também o meu sentimento em relação à mota. A minha equipa voltou a fazer um trabalho incrível. No geral, estou muito feliz".

No entanto, Bagnaia não foi páreo para o seu companheiro de equipa Enea Bastianini e para o vencedor do sprint Alex Márquez (Gresini Racing). "Tentei tudo para reduzir a distância para os dois primeiros, mas tive dificuldades com a frente e tive uma sensação estranha nos travões. Ontem houve mais vibrações, hoje houve mais movimentos fortes. Talvez tenha sido a temperatura, mas foi estranho e, por isso, muito arriscado reduzir a diferença novamente. Tentei, mas não consegui".

No entanto, o seis vezes vencedor da época conseguiu viver com o terceiro lugar, tendo em vista o sprint final do Campeonato do Mundo. "Estou muito ansioso pelo Qatar, é uma boa pista para nós. Penso que será muito importante aumentar a nossa vantagem. 14 pontos é bom, mas não é de todo suficiente. Estou muito satisfeito por o Enea ter redescoberto o seu desempenho, o que nos vai certamente ajudar a perceber como podemos melhorar."

Pecco elogiou o "Bestia": "Ele está absolutamente de volta! O seu ritmo na corrida foi incrível. Tentei recuperar a diferença, mas era impossível. Ele foi muito suave na frente e impôs um ótimo ritmo. Tendo em conta onde estava no início do fim de semana e como terminou, é um regresso incrível. Estou muito feliz e acho que ninguém merece ganhar aqui mais do que ele."

Foi a primeira vitória de Bastianini como piloto de fábrica, depois de se ter falado que ele poderia perder o seu lugar na Ducati vermelha para Martin após uma época infeliz e duas longas paragens por lesão. Bagnaia já tinha dado a entender na corrida que antecedeu o GP da Malásia que não achava que isso fosse justo - sabendo muito bem que Martin não seria certamente um desafio fácil como companheiro de box.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 s

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.