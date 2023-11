Jorge Martín (4º): "La regla de la presión atmosférica destruye las carreras"

Tras cuatro victorias consecutivas en el sprint y una victoria en el GP de Tailandia, Jorge Martín tuvo que conformarse con el segundo puesto en el sprint del sábado y el cuarto en la carrera principal de Sepang. En la general, el piloto del Prima Pramac Ducati Team perdió un punto en el campeonato en favor de su rival en el campeonato del mundo Francesco Bagnaia (Lenovo Ducati), que terminó tercero tanto en el sprint como en el GP del domingo.

El piloto madrileño de 25 años se vio especialmente perjudicado en la carrera principal del domingo, terminando a 10.526 segundos del ganador Enea Bastianini y fuera de los puestos de podio. "Salí con una presión de neumáticos más alta de lo que quería", dijo Martín después, quejándose de la norma de presión de neumáticos que entró en vigor en la temporada 2023. La presión del aire en el neumático delantero se controla con sensores estándar. Si cae por debajo del límite mínimo, se emiten las correspondientes advertencias y penalizaciones desde el GP de Silverstone (6 de agosto).

"Después de seis vueltas, casi me caigo en cada curva. Fue frustrante porque nunca pude apretar en carrera", añadió el "Martinator", que había realizado dos maniobras de adelantamiento infructuosas contra Bagnaia al inicio de la carrera. "Detrás de Pecco, mi neumático delantero se calentó enormemente. Incluso después, la temperatura y la alta presión de los neumáticos no bajaron".

Martin siguió rabiando después: "Creo que la norma sobre la presión de los neumáticos está destruyendo las carreras de verdad. Este año sólo hay advertencias, pero a partir de la próxima temporada te descalificarán por ello. Eso tendrá un gran impacto en el campeonato". Por ello, advirtió: "Debemos instar a los responsables a que eliminen esta norma o encuentren una solución que facilite el trabajo de los equipos".

Por último, Martin sacó sus conclusiones de este fin de semana desigual: "No me importa acabar cuarto con la presión de neumáticos adecuada. Prefiero luchar por la victoria con baja presión de neumáticos. Tampoco me importa acabar a dos puntos o a 80 de Pecco en el campeonato. Por eso arriesgaré en las próximas carreras y presionaré".

A los dos rivales en el campeonato del mundo, Martin y Bagnaia, aún les quedan cuatro carreras por disputar. Actualmente les separan 14 puntos. A pesar de la frustración, el español declaró: "Durante el fin de semana sólo hemos perdido un punto, lo que no está mal. Estoy convencido de que seré rápido en las próximas carreras. Estamos todos muy juntos, por lo que ambos equipos aún podemos ganar o perder muchos puntos."

Resultado carrera MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas



Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11/11):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2. Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.