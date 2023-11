Jorge Martin (4e) : "La règle de la pression des pneus détruit le racing".

Après quatre victoires consécutives au sprint et une victoire au GP de Thaïlande, Jorge Martin a dû se contenter de la deuxième place au sprint du samedi et de la quatrième place dans la course principale à Sepang. Le pilote du team Prima Pramac Ducati a ainsi perdu un point au championnat sur son concurrent au championnat du monde, Francesco Bagnaia (Lenovo Ducati), qui a terminé troisième du sprint et du GP dimanche.

C'est surtout dans la course principale du dimanche que le Madrilène de 25 ans a dû laisser des plumes, terminant à 10,526 secondes du vainqueur Enea Bastianini, en dehors des places du podium. "Je suis parti avec une pression de pneus plus élevée que ce que je voulais", a ensuite pester Martin contre la règle de la pression des pneus qui est entrée en vigueur pour la saison 2023. La pression du pneu avant est surveillée par des capteurs uniformes. Si cette pression est inférieure à la limite minimale, des avertissements et des pénalités sont prononcés depuis le GP de Silverstone (6 août).

"Après six tours, j'ai failli chuter à chaque virage. C'était frustrant, car je n'ai jamais pu pousser en course", a ajouté le "Martinator", qui avait encore effectué deux dépassements infructueux contre Bagnaia en début de course. "Derrière Pecco, mon pneu avant a énormément chauffé. Même plus tard, la température et la pression élevée n'ont pas baissé".

Martin a ensuite continué à fulminer : "Je pense que la règle de la pression d'air détruit le vrai racing. Cette année, il n'y a que des avertissements, mais à partir de la saison prochaine, on sera disqualifié pour cela. Cela aura un grand impact sur le championnat. C'est pourquoi il a lancé un avertissement : "Nous devons faire pression sur les responsables pour qu'ils abandonnent cette règle ou qu'ils trouvent une solution qui facilite le travail des équipes".

Martin a finalement tiré les conséquences de ce week-end mitigé : "Je me fiche de finir quatrième avec une pression d'air correcte. Je préfère me battre pour la victoire avec une pression d'air basse. Je ne me soucie pas non plus de finir avec deux points ou 80 points de retard sur Pecco au championnat du monde. Je vais donc prendre le risque de pousser lors des prochaines courses".

Les deux rivaux du championnat du monde, Martin et Bagnaia, ont encore quatre courses à disputer. Actuellement, 14 points les séparent. Malgré la frustration, l'Espagnol a donc maintenu : "Sur l'ensemble du week-end, nous n'avons perdu qu'un point, ce n'est pas mal. Je suis convaincu que je serai rapide lors des prochaines courses. Nous sommes tous très proches, c'est pourquoi les deux camps peuvent encore gagner ou perdre beaucoup de points".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min.

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard



Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1 . Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.