Jorge Martin (4°): "La regola della pressione dell'aria distrugge le corse".

Dopo quattro vittorie consecutive in volata e una vittoria nel GP di Thailandia, Jorge Martin si è dovuto accontentare del secondo posto nella volata di sabato e del quarto posto nella gara principale di Sepang. Complessivamente, il pilota del Prima Pramac Ducati Team ha perso un punto in campionato a favore del suo rivale mondiale Francesco Bagnaia (Lenovo Ducati), che si è classificato terzo sia nella volata che nel GP di domenica.

Il 25enne pilota madrileno è stato particolarmente colpito nella gara principale di domenica, finendo a 10,526 secondi dal vincitore Enea Bastianini e fuori dal podio. "Sono partito con una pressione degli pneumatici più alta di quanto volessi", ha detto Martin in seguito, lamentandosi della regola sulla pressione degli pneumatici entrata in vigore nella stagione 2023. La pressione dell'aria nel pneumatico anteriore viene monitorata con sensori standard. Se questa scende al di sotto del limite minimo, dal GP di Silverstone (6 agosto) vengono emessi avvertimenti e penalità corrispondenti.

"Dopo sei giri, sono quasi caduto in ogni curva. È stato frustrante perché non sono mai stato in grado di spingere in gara", ha aggiunto il "Martinator", che aveva effettuato due manovre di sorpasso non riuscite contro Bagnaia all'inizio della gara. "Dietro Pecco, il mio pneumatico anteriore si è riscaldato enormemente. Anche in seguito, la temperatura e la pressione elevata degli pneumatici non sono diminuite".

Martin ha poi continuato a infierire: "Penso che la regola della pressione degli pneumatici stia distruggendo le vere gare. Quest'anno ci sono solo avvertimenti, ma dalla prossima stagione si verrà squalificati per questo motivo. Questo avrà un grande impatto sul campionato". Ha quindi avvertito: "Dobbiamo esortare i responsabili ad abolire questa regola o a trovare una soluzione che faciliti il lavoro dei team".

Martin ha infine tratto le sue conclusioni da questo weekend contrastato: "Non mi interessa arrivare quarto con la giusta pressione degli pneumatici. Preferisco lottare per la vittoria con una pressione bassa. Non mi interessa nemmeno se finirò a due punti o a 80 punti da Pecco in campionato. Per questo motivo, nelle prossime gare correrò il rischio di spingere".

I due rivali del campionato mondiale Martin e Bagnaia hanno ancora quattro gare da disputare. Attualmente sono separati da 14 punti. Nonostante la frustrazione, lo spagnolo ha quindi dichiarato: "Nel fine settimana abbiamo perso solo un punto, il che non è male. Sono convinto che sarò veloce nelle prossime gare. Siamo tutti vicini, per questo entrambi possono ancora vincere o perdere molti punti".

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno



Risultati MotoGP Sprint, Sepang (11/11):

1 . Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.