Jorge Martin (4º): "A regra da pressão atmosférica destrói as corridas"

Jorge Martin sofreu um revés na luta pelo título do Campeonato do Mundo de MotoGP no GP da Malásia. A estrela da Pramac Ducati culpou o facto de ter terminado atrás do rival Pecco Bagnaia pela nova regra de pressão dos pneus.

Após quatro vitórias consecutivas no sprint e uma vitória no GP da Tailândia, Jorge Martin teve de se contentar com o segundo lugar no sprint de sábado e o quarto lugar na corrida principal em Sepang. No geral, o piloto da Prima Pramac Ducati Team perdeu um ponto no campeonato para o seu rival Francesco Bagnaia (Lenovo Ducati), que terminou em terceiro no sprint e no GP de domingo.

O piloto de Madrid, de 25 anos, foi particularmente afetado na corrida principal de domingo, terminando a 10,526 segundos do vencedor Enea Bastianini e fora dos lugares do pódio. "Parti com uma pressão de ar dos pneus mais alta do que queria", disse Martin depois, queixando-se da regra de pressão dos pneus que entrou em vigor na época de 2023. A pressão de ar no pneu dianteiro é monitorizada com sensores padrão. Se esta ficar abaixo do limite mínimo, são emitidos avisos e penalizações correspondentes desde o GP de Silverstone (6 de agosto).

"Depois de seis voltas, quase me despistei em todas as curvas. Isso foi frustrante porque nunca fui capaz de forçar na corrida", acrescentou o "Martinator", que fez duas manobras de ultrapassagem sem sucesso contra Bagnaia no início da corrida. "Atrás de Pecco, o meu pneu da frente aqueceu imenso. Mesmo depois, a temperatura e a alta pressão dos pneus não baixaram".

Martin continuou a enfurecer-se depois: "Penso que a regra da pressão dos pneus está a destruir as verdadeiras corridas. Este ano só há avisos, mas a partir da próxima época será desclassificado por causa disso. Isso terá um grande impacto no campeonato. Por isso, advertiu: "Temos de instar os responsáveis a abandonar esta regra ou a encontrar uma solução que facilite o trabalho das equipas".

Por fim, Martin tirou as suas conclusões do fim de semana misto: "Não me interessa se termino em quarto lugar com a pressão de pneus correcta. Prefiro lutar pela vitória com uma pressão de pneus baixa. Também não me interessa se termino a dois pontos ou a 80 pontos do Pecco no campeonato. É por isso que vou arriscar nas próximas corridas e vou esforçar-me".

Os dois rivais do campeonato do mundo, Martin e Bagnaia, ainda têm quatro corridas pela frente. Estão atualmente separados por 14 pontos. Apesar da frustração, o espanhol afirmou: "Durante o fim de semana só perdemos um ponto, o que não é mau. Estou convencido de que serei rápido nas próximas corridas. Estamos todos juntos, e é por isso que ambas as equipas ainda podem ganhar ou perder muitos pontos."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo



Resultado do MotoGP Sprint, Sepang (11/11):

1 . Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 seg

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.