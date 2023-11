Álex Márquez (Ducati/2º): Debería haber atacado antes

Tras la salida, Jorge Martín se dirigió con demasiado ímpetu hacia la primera curva y fue empujado hacia el exterior. Enea Bastianini arrancó y se puso en cabeza antes de la segunda curva, seguido de cerca por Álex Márquez, que sólo tuvo un error que reprocharse tras la llegada: En todo caso, debería haber alcanzado a Bastianini en esa fase, cuando aún estaba cerca de la rueda trasera del italiano, cuando los neumáticos aún estaban frescos y la temperatura de los neumáticos delanteros aún era moderada. "Tendría que haberle adelantado en la salida, si acaso. Esa habría sido la clave en esta carrera", comentó.

Porque una vez que "La Bestia" se había instalado en su ritmo infernal delante de él, ya no se le podía poner la cadena. A diferencia de Jorge Martín, que ha plantado cara a Francesco Bagnaia en la lucha por el tercer puesto con algunos ataques trepidantes, Álex Márquez "ha rodado como si estuviera contra la pared". En otras palabras, una vez que Bastianini consiguió escaparse 4 ó 5 décimas, Márquez fue incapaz de volver a recortar distancias con cualquier maniobra del mundo. "La temperatura del neumático delantero subía y me costaba. Enea, en cambio, ha hecho una carrera increíble con un ritmo realmente bueno", ha dicho Márquez. "En el futuro, tenemos que seguir aprendiendo de los mejores pilotos cómo mover la Ducati de la mejor manera posible. Pero al menos estamos cerca".

De hecho, Álex Márquez tuvo el mejor fin de semana de sus ya cuatro años de carrera en MotoGP con los dos podios del sábado y el domingo, a pesar de tener un poco de fiebre y no estar al cien por cien sobre la montura de su Ducati Gresini. "Mis fracturas costales del Gran Premio de la India se han curado completamente, pero sólo he tenido una semana en casa para hacer algo de entrenamiento cardiovascular, así que físicamente aún no estoy al cien por cien", dijo el español de 27 años. "A pesar de todo, he conseguido mantener la concentración hasta el final. Correr una carrera como ésta con el calor de Malasia es un buen entrenamiento", añadió.

Ahora, el domingo, habrá una celebración como es debido, el lunes descansará, y después se subirá al avión rumbo a Qatar. "Pero no debemos dar por hecho que seremos ganadores del Gran Premio allí o en el final de temporada en Valencia", dijo, rebajando las expectativas de sus seguidores. "Para ser sincero, todavía no estamos al nivel de los de arriba, pero sí entre los cuatro, cinco o seis primeros. Mi objetivo es simplemente seguir progresando constantemente, dar el 100% en todas partes y redondear la temporada con más buenos resultados".

Después de todo, con 32 puntos en dos días gracias al primer y segundo puesto, Alex logró su mejor cosecha de puntos de la temporada. En Las Termas había sumado 21 puntos gracias al 5º y 3º puesto.

Resultado de la carrera de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.