Álex Márquez (Ducati/2e) : Aurait dû attaquer tôt

Après le départ, Jorge Martín s'est lancé à l'assaut du premier virage avec un peu trop d'impétuosité et a été repoussé vers l'extérieur. Enea Bastianini a pris la tête avant le deuxième virage, suivi de près par Álex Márquez, qui n'a commis qu'une seule erreur après l'arrivée : S'il l'a fait, il aurait dû prendre Bastianini à ce moment-là, alors qu'il était encore proche de la roue arrière de l'Italien, que les pneus étaient encore frais et que la température des pneus avant était encore modérée. "J'aurais dû, le cas échéant, le dépasser au début. Cela aurait été la clé de cette course", a-t-il fait remarquer.

Car une fois que "La Bestia" devant lui s'est calé sur son rythme infernal, il n'a plus été possible de l'enchaîner. Contrairement à Jorge Martín, qui a lancé quelques attaques endiablées contre Francesco Bagnaia dans la lutte pour la troisième place, Álex Márquez a roulé "comme contre un mur". En d'autres termes, une fois que Bastianini s'est échappé pour 4 ou 5 dixièmes, Márquez n'a pas réussi à réduire l'écart par n'importe quelle manœuvre. "La température du pneu avant a augmenté et j'étais en train de me battre. Enea, en revanche, a fait une course incroyable, avec un très bon rythme", a constaté Márquez. "A l'avenir, nous devrons continuer à apprendre des meilleurs pilotes comment faire bouger la Ducati de la meilleure façon possible. Mais au moins, nous en sommes proches".

En effet, Álex Márquez a vécu le meilleur week-end de sa carrière de quatre ans en MotoGP avec les deux podiums de samedi et dimanche, malgré une légère fièvre et le fait qu'il n'était pas à 100% sur la selle de sa Ducati Gresini. "Mes côtes cassées lors du Grand Prix d'Inde sont complètement guéries, mais je n'ai eu qu'une semaine à la maison pour faire un peu de cardio, donc physiquement je ne suis pas encore au top", a expliqué l'Espagnol de 27 ans. "Malgré tout, j'ai réussi à garder ma concentration et à rester concentré jusqu'à l'arrivée. Faire une telle course dans la chaleur de la Malaisie est un bon entraînement", a-t-il ajouté.

Maintenant, dimanche, il va faire la fête, lundi il va se reposer, puis il va prendre l'avion pour le Qatar. "Mais il ne faut pas s'attendre à ce que nous devenions des vainqueurs de Grand Prix là-bas ou lors de la finale de la saison à Valence", a-t-il ajouté pour tempérer les attentes de ses fans. "Honnêtement, nous ne sommes pas encore au niveau des meilleurs, mais plutôt dans les quatre, cinq ou six premiers. Mon objectif est tout simplement de continuer à progresser de manière constante, de me donner à 100 % partout et de terminer la saison avec d'autres bons résultats !"

Toujours est-il qu'avec 32 points en deux jours grâce aux places 1 et 2, Alex a réalisé la meilleure récolte de points de la saison. A Las Termas, il avait tout de même récolté 21 points pour ses 5e et 3e places.

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.