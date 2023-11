Álex Márquez (Ducati/2°): Avrebbe dovuto attaccare prima

Dopo aver vinto la volata di sabato, Álex Márquez ha festeggiato il secondo posto nella gara principale in Malesia. In seguito, ha commesso un solo errore.

Dopo la partenza, Jorge Martín ha affrontato la prima curva con un po' troppa irruenza ed è stato spinto all'esterno. Enea Bastianini è scattato e ha preso il comando prima della seconda curva, seguito da vicino da Álex Márquez, che ha avuto un solo errore da rimproverarsi dopo il traguardo: Semmai avrebbe dovuto prendere Bastianini in quella fase, quando era ancora vicino alla ruota posteriore dell'italiano, quando le gomme erano ancora fresche e le temperature dell'anteriore ancora moderate. "Avrei dovuto superarlo all'inizio, se non altro. Sarebbe stata la chiave di questa gara", ha osservato.

Perché una volta che "La Bestia" si è assestata sul suo ritmo infernale davanti a lui, non è più stato possibile metterlo alla catena. A differenza di Jorge Martín, che si è imposto su Francesco Bagnaia nella lotta per il terzo posto con alcuni attacchi entusiasmanti, Álex Márquez "ha corso come se fosse con le spalle al muro". In altre parole, una volta che Bastianini è riuscito ad allontanarsi di 4 o 5 decimi, Márquez non è stato in grado di ricucire il gap con nessuna manovra al mondo. "La temperatura del pneumatico anteriore si è alzata e ho fatto fatica. Enea, invece, ha fatto una gara incredibile con un ritmo davvero buono", ha detto Márquez. "In futuro, dobbiamo continuare a imparare dai migliori piloti come muovere la Ducati nel miglior modo possibile. Ma almeno ci siamo vicini!".

In effetti, Álex Márquez ha vissuto il miglior weekend della sua ormai quadriennale carriera in MotoGP con i due podi di sabato e domenica, anche se aveva una leggera febbre e non era al cento per cento in forma in sella alla sua Ducati Gresini. "Le costole rotte del Gran Premio d'India sono completamente guarite, ma ho avuto solo una settimana a casa per fare un po' di allenamento cardio, quindi fisicamente non sono ancora al massimo", ha detto il 27enne spagnolo. "Tuttavia, sono riuscito a mantenere la concentrazione e a non perdere la testa fino al traguardo. Correre una gara come questa nel caldo della Malesia è un buon allenamento", ha aggiunto.

Ora, domenica, ci sarà una vera e propria festa, lunedì si riposerà e poi salirà sull'aereo per il Qatar. "Ma non dobbiamo dare per scontato che saremo vincitori del Gran Premio lì o nel finale di stagione a Valencia", ha detto, smorzando le aspettative dei suoi fan. "Ad essere onesti, non siamo ancora al livello dei migliori, ma siamo ancora tra i primi quattro, cinque o sei. Il mio obiettivo è semplicemente quello di continuare a fare progressi costanti, dare il 100% ovunque e concludere la stagione con altri buoni risultati!".

In fondo, con 32 punti in due giorni grazie al primo e al secondo posto, Alex ha ottenuto il suo miglior bottino di punti della stagione. A Las Termas aveva raccolto 21 punti per il 5° e il 3° posto.

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.