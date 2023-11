Álex Márquez (Ducati/2º): Devia ter atacado mais cedo

Após a partida, Jorge Martín entrou demasiado impetuoso na primeira curva e foi empurrado para o exterior. Enea Bastianini arrancou e assumiu a liderança antes da segunda curva, seguido de perto por Álex Márquez, que só tinha um erro para culpar depois da chegada: Deveria ter apanhado Bastianini nessa fase, quando ainda estava perto da roda traseira do italiano, quando os pneus ainda estavam frescos e a temperatura dos pneus dianteiros ainda era moderada. "Devia tê-lo ultrapassado no início, se é que o devia ter feito. Essa teria sido a chave desta corrida", comentou.

Porque, uma vez que "La Bestia" se instalou no seu ritmo infernal à sua frente, já não podia ser colocado na corrente. Ao contrário de Jorge Martín, que se impôs a Francesco Bagnaia na luta pelo terceiro lugar com alguns ataques emocionantes, Álex Márquez "pedalou como se estivesse encostado à parede". Por outras palavras, depois de Bastianini ter conseguido afastar-se por 4 ou 5 décimos, Márquez não conseguiu reduzir a diferença com qualquer manobra do mundo. "A temperatura do pneu dianteiro subiu e eu estava a ter dificuldades. O Enea, por outro lado, fez uma corrida incrível com um ritmo muito bom," disse Márquez. "No futuro, temos de continuar a aprender com os pilotos de topo como mover a Ducati da melhor forma possível. Mas, pelo menos, estamos perto!"

De facto, Álex Márquez teve o melhor fim de semana da sua carreira de quatro anos no MotoGP com os dois pódios de sábado e domingo, apesar de ter tido uma ligeira febre e não estar a cem por cento na sela da sua Gresini Ducati. "As minhas costelas partidas do Grande Prémio da Índia estão completamente curadas, mas só tive uma semana em casa para fazer algum treino de cardio, pelo que fisicamente ainda não estou em forma," disse o espanhol de 27 anos. "Apesar de tudo, consegui manter a concentração e estar focado até ao fim. Fazer uma corrida como esta no calor da Malásia é um bom treino", acrescentou.

Agora, no domingo, haverá uma celebração adequada, na segunda-feira descansará e depois apanhará o avião para o Qatar. "Mas não devemos partir do princípio de que vamos ganhar o Grande Prémio lá ou no final da época em Valência", disse, diminuindo as expectativas dos fãs. "Para ser honesto, ainda não estamos ao nível dos melhores, mas ainda estamos entre os quatro, cinco ou seis primeiros. O meu objetivo é simplesmente continuar a progredir constantemente, dar 100 por cento em todos os lugares e terminar a temporada com mais bons resultados!"

Afinal, com 32 pontos em dois dias, graças ao primeiro e segundo lugares, Alex conseguiu a sua melhor pontuação da época. Em Las Termas tinha somado 21 pontos com o 5º e 3º lugares.

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.