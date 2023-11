Maverick Viñales (11°): "Grazie Aprilia".

Il GP della Malesia si è concluso domenica con una delusione per Aprilia. Innanzitutto, la coppia RNF composta da Miguel Oliveira (caduta) e Raul Fernández (difetto tecnico) si è ritirata dalla gara. Poco dopo, il pilota ufficiale Aleix Espargaró ha seguito l'esempio, cadendo alla curva 9 per la sua quinta caduta del fine settimana.

Le cose non sono andate molto meglio nemmeno per la restante RS-GP23 di Maverick Viñales. Anche se lo spagnolo ha tagliato il traguardo, l'11° posto non ha soddisfatto le aspettative del 25 volte vincitore del GP. "Mi aspettavo di essere più veloce. Ma a volte va così", ha sospirato "Top Gun", ma allo stesso tempo ha dichiarato: "Siamo molto più bravi di quello che mostrano i risultati."

Dalla nona posizione in griglia, Viñales ha lottato per diversi giri contro il pilota Mooney VR46 Ducati Luca Marini. Anche se alla fine ha perso il duello per 1,5 secondi, lo spagnolo si è detto soddisfatto: "Ho raccolto molte informazioni interessanti che ci aiuteranno in futuro. Sono stato dietro a Marini per tutta la gara e ho studiato la traiettoria dei piloti Ducati e il funzionamento della Desmosedici. Questo è molto importante per i nostri ingegneri".

Di recente, a Buriram, i piloti Aprilia si sono lamentati dell'estremo sviluppo del calore sulla RS-GP. In vista del GP della Malesia, Viñales ha apertamente bestemmiato per i disallineamenti. Tuttavia, la fabbrica di Noale ha reagito rapidamente e ha trovato una soluzione, motivo per cui il 28enne è stato mite dopo la gara principale: "Grazie ad Aprilia per aver affrontato il problema del calore così rapidamente. Almeno sono riuscito a finire la gara".

Risultati della gara della MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.