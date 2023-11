Brad Binder (KTM): "Felizmente ninguém foi apanhado"

Antes da corrida de MotoGP em Sepang, o piloto de fábrica da Red Bull KTM, Brad Binder, estava cheio de esperança. No entanto, este sentimento mudou rapidamente devido a problemas de travões, que acabaram por levar à queda do sul-africano.

Oquinto lugar no sprint de sábado e o segundo tempo mais rápido no warm-up deram confiança a Brad Binder para o GP da Malásia. "Experimentámos algumas coisas no warm-up que funcionaram muito bem. Isso deixou-me muito contente", disse o sul-africano de 28 anos.

Mas na corrida de 20 voltas, Binder debateu-se com problemas logo no início, tal como no sábado. Em vez de avançar da 7ª posição da grelha para as posições da frente, como é habitual, perdeu inicialmente dois lugares. "Tive enormes dificuldades com a desaceleração nas fases de travagem. Mal conseguia parar a moto, o que significava que muitas vezes falhava o ápice", queixou-se o 17 vezes vencedor do GP, observando: "As coisas que funcionaram no aquecimento já não eram propícias à tarde, quando a temperatura do asfalto estava uns bons 20 graus mais alta".

Binder especificou ainda os seus problemas e explicou a situação perigosa em que se encontrava no decorrer da corrida: "A roda traseira estava a empurrar durante a travagem. Além disso, a roda dianteira estava sempre a dobrar-se sobre mim nas curvas. Tinha de travar mais cedo do que os outros pilotos, o que significava que não conseguia ultrapassar ninguém. Como não conseguia parar a mota corretamente, quase derrubei os outros pilotos algumas vezes. Felizmente, não bati em ninguém".

A corrida do piloto de fábrica da KTM acabou por ter um fim prematuro na curva 12: "Esperava que o problema melhorasse à medida que a corrida progredia, mas não chegou a esse ponto. Depois de doze voltas, a roda dianteira dobrou-se sobre mim e a minha corrida terminou."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.