Marco Bezzecchi (Ducati): Sin fiesta de podio por su 25 cumpleaños

"Tuve una muy buena salida y, por fin, unas buenas primeras curvas", sonreía Marco Bezzecchi tras el GP de Malasia del domingo, que coincidió con su 25 cumpleaños. Las celebraciones tuvieron lugar exclusivamente en los boxes, pero esta vez no fue suficiente para subir al podio.

"En general, me ha faltado un poco de velocidad durante todo el fin de semana, y hoy no ha sido diferente. He hecho todo lo que he podido para mantenerme en la lucha, pero he ido perdiendo vuelta tras vuelta. No he sido lo suficientemente rápido para luchar por los puestos del podio. He intentado conservar los neumáticos, pero al final Fabio también ha sido más rápido que yo. Me ha adelantado y he intentado seguirle, pero me ha sido imposible".

"Ha sido complicado. Pero lo he dado todo. Este resultado era el máximo hoy", comentó "Bez" sobre su sexto puesto, por detrás de cuatro compañeros de marca de Ducati y del as de Yamaha Fabio Quartararo.

Un pequeño cambio en el warm up no provocó un gran vuelco. "Después de las tres vueltas en el warm-up, no entendía muy bien si era mejor o no. Por eso decidí dejar el cambio igual para la carrera. Ayer ya tenía problemas y me da igual acabar quinto o sexto. Quería entender si era una mejora o no, y era un poco mejor. Pero las características de la moto seguían siendo muy similares", ha explicado el piloto del VR46 Ducati.

Su condición física ya no es una limitación cinco semanas después de la fractura de clavícula. "El hombro se siente mejor", aseguró el italiano al ser preguntado. "El cuello todavía me duele un poco porque la operación me dejó un músculo que ahora es un poco más corto, pero es normal. Sin embargo, la clavícula estaba bien. Tuve un poco de tiempo para recuperarme, así que ese no fue el problema hoy".

Otro gran tema en Sepang es el futuro de Luca Marini, que está cerca de llegar a un acuerdo con el equipo oficial Repsol Honda. El hecho de que Bez pueda tener un nuevo compañero de equipo para 2024 no le inquieta más: "No he pensado mucho en ello", responde con calma. "Al fin y al cabo, yo hago mi trabajo. Intento hacer lo mejor para mí".

Resultado carrera MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 s

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.