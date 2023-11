Marco Bezzecchi (Ducati) : Pas de fête sur le podium pour le 25e anniversaire

"J'ai eu un très bon départ et enfin quelques bons premiers virages", souriait Marco Bezzecchi après le GP de Malaisie de dimanche, qui coïncidait avec son 25e anniversaire. La fête s'est déroulée exclusivement dans le box, mais cela n'a pas suffi pour monter sur le podium cette fois-ci.

"Dans l'ensemble, il m'a manqué un peu de vitesse tout au long du week-end - et ce n'était pas différent aujourd'hui. J'ai fait de mon mieux pour rester dans le coup, mais j'ai perdu tour après tour. Je n'étais pas assez rapide pour me battre pour le podium. J'ai essayé de ménager mes pneus, mais Fabio était aussi plus rapide que moi à la fin. Il m'a dépassé et j'ai essayé de le suivre, mais c'était impossible pour moi".

"C'était compliqué. Mais j'ai tout donné. Ce résultat était le maximum aujourd'hui", a commenté "Bez" à propos de sa sixième place derrière quatre collègues de la marque Ducati et l'as Yamaha Fabio Quartararo.

Un petit changement lors du warm-up n'a pas apporté de grand bouleversement. "Après les trois tours du warm-up, je n'ai pas vraiment compris si c'était mieux ou pas. J'ai donc décidé de conserver ce changement pour la course. J'avais déjà du mal hier et cela ne fait pas de différence pour moi de finir cinquième ou sixième. Je voulais comprendre si c'était une amélioration ou non - et c'était un peu mieux. Mais les caractéristiques de la moto étaient toujours très similaires", a expliqué le pilote VR46-Ducati.

Cinq semaines après sa fracture de la clavicule, sa condition physique n'est plus un problème. "L'épaule se sent mieux", a assuré l'Italien lorsqu'on l'a interrogé. "Au niveau du cou, c'est encore un peu douloureux parce que l'opération m'a donné un muscle qui est maintenant un peu plus court, mais c'est normal. Mais la clavicule, ça allait. J'ai eu un peu de temps pour récupérer, ce n'était pas le problème aujourd'hui".

L'avenir de Luca Marini, qui est sur le point de trouver un accord avec l'équipe d'usine Repsol-Honda, sera également un grand sujet de discussion à Sepang. Le fait que Bez puisse avoir un nouveau coéquipier pour 2024 ne le perturbe pas plus que cela : "Je ne me suis pas particulièrement inquiété de cela", rétorque-t-il avec un calme prononcé. "En fin de compte, je fais mon travail. J'essaie de faire au mieux pour moi".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.