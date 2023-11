Marco Bezzecchi (Ducati): Niente podio per il suo 25° compleanno

"Ho fatto un'ottima partenza e finalmente qualche buona prima curva", ha sorriso Marco Bezzecchi dopo il GP della Malesia di domenica, che ha coinciso con il suo 25° compleanno. I festeggiamenti si sono svolti esclusivamente nei box, ma questa volta non sono stati sufficienti per un podio.

"In generale, mi è mancata un po' di velocità durante tutto il weekend e oggi non è stato diverso. Ho fatto del mio meglio per rimanere in lizza, ma ho perso colpi giro dopo giro. Non ero abbastanza veloce per lottare per il podio. Ho cercato di conservare le gomme, ma alla fine anche Fabio era più veloce di me. Mi ha superato e ho cercato di tenere il passo, ma era impossibile per me".

"È stato complicato. Ma ho dato il massimo. Questo risultato è stato il massimo oggi", ha commentato "Bez" il suo sesto posto dietro a quattro colleghi del marchio Ducati e all'asso della Yamaha Fabio Quartararo.

Un piccolo cambiamento nel warm-up non ha portato a una grande svolta. "Dopo i tre giri del warm-up, non capivo se fosse meglio o meno. Per questo ho deciso di lasciare invariata la modifica per la gara. Già ieri ero in difficoltà e per me non fa alcuna differenza arrivare quinto o sesto. Volevo capire se si trattava di un miglioramento o meno - ed è stato un po' meglio. Ma le caratteristiche della moto erano ancora molto simili", ha detto il pilota VR46 Ducati.

Le sue condizioni fisiche non sono più un limite a cinque settimane dalla frattura della clavicola. "La spalla va meglio", ha assicurato l'italiano. "Il collo è ancora un po' doloroso perché l'operazione mi ha lasciato un muscolo un po' più corto, ma è normale. La clavicola invece è a posto. Ho avuto un po' di tempo per recuperare, quindi non è stato quello il problema oggi".

Un altro argomento importante a Sepang è il futuro di Luca Marini, che è vicino a un accordo con il team ufficiale Repsol Honda. Il fatto che Bez potrebbe avere un nuovo compagno di squadra per il 2024 non lo turba ulteriormente: "Non ci ho pensato molto", ha risposto con calma. "Alla fine della giornata, faccio il mio lavoro. Cerco di fare il meglio per me stesso".

Risultato gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.