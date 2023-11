Marco Bezzecchi (Ducati): Sem festa no pódio para o seu 25º aniversário

O milagre do aniversário não se concretizou e, depois do sexto lugar em Sepang, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) também está matematicamente fora da corrida para o título de MotoGP de 2023.

"Tive um arranque muito bom e finalmente algumas boas primeiras curvas", sorriu Marco Bezzecchi após o GP da Malásia no domingo, que coincidiu com o seu 25º aniversário. As celebrações tiveram lugar exclusivamente nas boxes, mas desta vez não foram suficientes para um lugar no pódio.

"No geral, faltou-me um pouco de velocidade ao longo do fim de semana - e hoje não foi diferente. Tentei dar o meu melhor para me manter na luta, mas perdi volta após volta. Não fui suficientemente rápido para lutar pelos lugares do pódio. Tentei conservar os pneus, mas o Fabio também foi mais rápido do que eu no final. Ele ultrapassou-me e eu tentei acompanhá-lo, mas era impossível para mim."

"Foi complicado. Mas dei o meu melhor. Este resultado foi o máximo hoje," comentou "Bez" sobre o seu sexto lugar atrás de quatro colegas da marca Ducati e do ás da Yamaha Fabio Quartararo.

Uma pequena mudança no warm-up não provocou uma grande reviravolta. "Depois das três voltas no warm-up, não percebi bem se era melhor ou não. Foi por isso que decidi deixar a mudança igual para a corrida. Já estava a ter dificuldades ontem e para mim é indiferente terminar em quinto ou sexto. Queria perceber se era uma melhoria ou não - e foi um pouco melhor. Mas as características da moto ainda eram muito semelhantes", disse o piloto da VR46 Ducati.

A sua condição física já não é uma limitação cinco semanas após a fratura da clavícula. "O ombro sente-se melhor", garantiu o italiano quando questionado. "O pescoço ainda dói um pouco porque a operação deixou-me com um músculo um pouco mais curto, mas isso é normal. Mas a clavícula está bem. Tive um pouco de tempo para recuperar, por isso não foi o problema hoje."

Outro grande tema em Sepang é o futuro de Luca Marini, que está perto de um acordo com a equipa de fábrica Repsol Honda. O facto de Bez poder ter um novo companheiro de equipa para 2024 não o perturba mais: "Não pensei muito nisso", respondeu calmamente. "No final do dia, faço o meu trabalho. Tento fazer o melhor para mim próprio."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.