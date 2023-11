Jack Miller (KTM/8e) : Des devoirs pour l'avenir

"Miller le thriller" s'est envolé de la dixième place sur la grille de départ pour se retrouver sixième, loin devant son coéquipier de Red Bull-KTM Brad Binder, qui est resté un moment en neuvième position avant de chuter.

Miller est resté solide, mais sa poussée vers l'avant s'est heurtée à Marco Bezzecchi, qui a maintenu Miller à distance de manière souveraine. Lorsque Fabio Quartararo et (à deux tours de la fin) son coéquipier Yamaha Franco Morbidelli sont arrivés par l'arrière, Miller a été une nouvelle fois impuissant et a reculé à la huitième place.

"Ce n'était pas ma meilleure course, mais ce n'était pas non plus ma pire. Je n'ai pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal. En fait, c'était une course plutôt solide", ruminait Miller après avoir franchi la ligne d'arrivée. "Mais les faits sont là : nous avons fait une course à peu près correcte, mais nous sommes arrivés avec 19 secondes de retard. Il est donc clair que nous devons faire nos devoirs", a-t-il constaté.

Au début, il a essayé de suivre le rythme du train express Ducati en tête. "J'avais les yeux rivés sur Bezzecchi et je voulais trouver une ouverture. Mais je n'ai jamais été assez rapide pour tenter quoi que ce soit", a avoué Miller. "Plus la course avançait, plus mon pneu avant chauffait et au lieu de l'attaquer, je perdais le contact".

À la mi-course, les pilotes Yamaha se sont alors rapprochés de l'arrière. Miller : "J'ai vraiment fait de mon mieux pour les garder sous contrôle. Mais ils avaient encore beaucoup d'adhérence, visiblement la gestion des pneus était parfaite chez Yamaha !"

Miller, en revanche, était en train de se battre, principalement avec le pneu avant. "Qu'il chauffe trop ou que la pression augmente trop, les symptômes sont toujours les mêmes : Que la roue avant commence à se bloquer lors du freinage au lieu de ralentir. Quatre tours de suite, dans le dernier virage, la roue avant glissait tellement que je devais garder l'équilibre sur le coude".

Trouver de l'adhérence supplémentaire est la tâche la plus urgente. "Chaque fois que j'attaque un peu plus fort, je suis au-dessus de la limite, alors que les pilotes Ducati, à vitesse égale, sont dans la fenêtre où les pneus ont encore du grip", a constaté Jack.

Dans l'ensemble, ils auraient réalisé un week-end solide, avec des améliorations sensibles sur la KTM RC16, qui se sentait bien en course. "Dans les premiers tours, nous avons roulé dans les 1:59 minutes, puis constamment dans les 2:00 minutes. Dans n'importe quelle autre année, cela aurait suffi pour obtenir un résultat de premier plan, mais cette fois-ci, nous avons perdu en moyenne une seconde par tour sur les leaders. C'est ce que nous devons améliorer" !

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.