Jack Miller (KTM/8°): Compiti per il futuro

"Thriller Miller" si è inserito nel gruppo di testa dalla decima posizione in griglia e inizialmente era sesto, ben davanti al suo compagno di squadra Red Bull KTM Brad Binder, che per un po' ha occupato la nona posizione e poi è caduto.

Miller è rimasto costante, ma non è riuscito a tenere il passo di Marco Bezzecchi, che ha tenuto a bada Miller con sicurezza. Quando Fabio Quartararo e (a due giri dalla fine) il suo compagno di squadra alla Yamaha Franco Morbidelli sono arrivati da dietro, Miller è stato ancora una volta impotente ed è sceso all'ottavo posto.

"Non è stata la mia gara migliore, ma nemmeno la peggiore. Non sento di aver sbagliato nulla. È stata una gara piuttosto solida", ha commentato Miller dopo il traguardo. "Ma i fatti sono sotto gli occhi di tutti: abbiamo disputato una gara a metà, ma siamo arrivati con 19 secondi di ritardo. Quindi è chiaro che dobbiamo fare dei compiti a casa", ha concluso.

All'inizio ha cercato di tenere il passo del treno espresso Ducati in testa. "Avevo gli occhi puntati su Bezzecchi e volevo trovare un varco. Ma non sono mai stato abbastanza veloce per provare a fare qualcosa", ha ammesso Miller. "Più la gara andava avanti, più la mia gomma anteriore si surriscaldava e, invece di attaccarlo, ho perso il distacco".

A metà gara, i piloti Yamaha si sono messi alle calcagna. Miller: "Ho fatto del mio meglio per tenerli sotto controllo. Ma avevano ancora molto grip, evidentemente la gestione degli pneumatici Yamaha era perfetta!".

Miller, invece, era in difficoltà, soprattutto con lo pneumatico anteriore. "Che sia troppo caldo o che la pressione aumenti troppo, i sintomi sono sempre gli stessi: Lo pneumatico anteriore inizia a bloccarsi in frenata invece di decelerare. Per quattro giri di fila, la ruota anteriore è scivolata così tanto nell'ultima curva che ho dovuto mantenere l'equilibrio sui gomiti".

Trovare ulteriore aderenza era il compito più urgente. "Ogni volta che attacco un po' più forte, supero il limite, mentre i piloti Ducati si trovano nella finestra in cui le gomme hanno ancora aderenza alla stessa velocità", ha osservato Jack.

Nel complesso hanno avuto un weekend solido, con miglioramenti evidenti alla KTM RC16, che si è sentita bene in gara. "Siamo stati nell'ordine di 1:59 minuti per i primi giri e poi costantemente nell'ordine di 2:00 minuti. In qualsiasi altro anno sarebbe stato sufficiente per un risultato di rilievo, ma questa volta abbiamo perso in media un secondo al giro rispetto ai leader. È questo che dobbiamo migliorare!".

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.