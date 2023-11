Fabio Di Giannantonio (Ducati/9º): "Tenía dolor de estómago"

"Fui el más rápido de mi grupo", declaró Fabio Di Giannantonio (25) tras la carrera de Malasia. "Pero no me sirvió de mucho. Porque todos íbamos bastante bien. Y en el rebufo, el neumático delantero se sobrecalienta inmediatamente y aumenta la presión en la goma. Esto tiene un efecto negativo en el comportamiento en frenada. Simplemente no podía pasar a mis oponentes. Jack Miller, en particular, siguió siendo un hueso duro de roer hasta el final de la carrera".

La nueva norma con presión de neumáticos controlada por sensor es un problema particular para él. "Seguro. No habrá descalificaciones por esto hasta 2024, así que quizá no debería preocuparme tanto ahora. Primero tengo que conseguir una moto para 2024".

¿Cómo se vería en estos momentos? "Definitivamente me llevaré una moto neutra a Valencia para estar preparado para las pruebas, independientemente de la moto que lleve", sonríe "Diggia" con humor mordaz. "Ya me dolía el estómago el viernes", dice el romano, refiriéndose a problemas de salud y negando que esto tenga algo que ver con la posición del Repsol HRC que desaparece lentamente en la distancia.

"Calculamos antes de la carrera que no debíamos apretar demasiado en el primer tercio para poder atacar al final". Pero este cálculo obviamente no funcionó. "Después de unas pocas vueltas, nuestros neumáticos estaban en tal estado de miseria que en realidad habíamos previsto mucho más adelante".

"Ha sido una carrera ardua", resumió el actual duodécimo clasificado del mundial. "Tengo que estar satisfecho con eso".

Evitó las preguntas molestas sobre su futuro tras la carrera. "Todavía no he hablado con mis directivos".

Sin embargo, su expresión facial permitió especular con que su futuro en MotoGP no pinta muy bien en estos momentos.