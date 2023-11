Fabio Di Giannantonio (Ducati/9e) : "J'ai eu mal au ventre".

"J'étais le plus rapide de mon groupe", a déclaré Fabio Di Giannantonio (25 ans) après la course en Malaisie. "Seulement, cela ne m'a pas beaucoup servi. Car nous étions tous plutôt bien partis. Et dans le sillage du vent, le pneu avant surchauffe immédiatement et la pression dans la gomme augmente. Cela a un effet négatif sur le freinage. Je n'ai tout simplement pas pu dépasser mes adversaires. Jack Miller, en particulier, est resté un dur à cuire jusqu'à la fin de la course".

C'est surtout la nouvelle règle avec la pression des pneus contrôlée par des capteurs qui lui donne du fil à retordre. "Bien sûr. Les disqualifications pour cela n'interviendront qu'en 2024. Peut-être que je ne devrais pas m'en préoccuper autant maintenant. Je dois d'abord obtenir une moto pour 2024".

Quelle serait la situation actuelle ? "J'emporte de toute façon un cuir neutre à Valence, afin d'être prêt pour les tests, quelle que soit la moto", sourit "Diggia" avec un humour noir. "J'avais déjà mal à l'estomac vendredi", évoque le Romain en évoquant des problèmes de santé et en niant que cela ait un quelconque rapport avec la place Repsol-HRC qui s'éloigne peu à peu.

"Nous avions calculé avant la course que nous ne devions pas encore trop pousser dans le premier tiers pour pouvoir attaquer à la fin". Mais ce calcul n'a visiblement pas fonctionné. "Nos pneus étaient déjà dans la misère après quelques tours, comme nous l'avions théoriquement prévu pour beaucoup plus tard".

"Ce fut une course laborieuse", a résumé l'actuel douzième du championnat du monde. "Je dois en être satisfait".

Après la course, il a évité les questions gênantes sur son avenir. "Je n'ai pas encore parlé à ma direction".

Mais l'expression de son visage permettait de spéculer que son avenir en MotoGP n'était pas si rose.