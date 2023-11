Fabio Di Giannantonio (Ducati/9°): "Mal di stomaco".

Il pilota di Gresini Fabio Di Giannantonio è ancora ostinatamente in lotta per una sella nella MotoGP per il 2024, anche se non è mai andato vicino al podio nella gara di Sepang. Tuttavia, valuta positivamente la sua prestazione.

"Sono stato il più veloce del mio gruppo", ha dichiarato Fabio Di Giannantonio (25) dopo la gara in Malesia. "Ma non mi è servito a molto. Perché stavamo tutti viaggiando abbastanza bene. E in scia, lo pneumatico anteriore si surriscalda immediatamente e la pressione nella gomma aumenta. Questo ha un effetto negativo sul comportamento in frenata. Non sono riuscito a superare i miei avversari. Jack Miller, in particolare, è rimasto un osso duro fino alla fine della gara".

La nuova regola della pressione degli pneumatici controllata dai sensori è un problema particolare per lui. "Certo. Non ci saranno squalifiche per questo motivo fino al 2024, quindi forse non dovrei preoccuparmene più di tanto. Prima devo comprare una moto per il 2024".

Come sarebbe al momento? "Sicuramente porterò con me a Valencia una moto neutra, in modo da essere pronto per i test, indipendentemente dalla moto che guiderò", sorride "Diggia" con umorismo da gallina. "Ho avuto mal di stomaco già venerdì", dice il romano, riferendosi a problemi di salute e negando che questo abbia a che fare con la posizione della Repsol HRC che sta lentamente scomparendo.

"Prima della gara avevamo calcolato che non avremmo dovuto spingere troppo nel primo terzo per poter attaccare nel finale". Ma questo calcolo ovviamente non ha funzionato. "Dopo pochi giri, i nostri pneumatici erano in uno stato tale di sofferenza che in realtà avevamo programmato di andare molto più avanti".

"È stata una gara faticosa", ha riassunto l'attuale dodicesimo pilota del campionato mondiale. "Devo ritenermi soddisfatto".

Dopo la gara ha evitato le fastidiose domande sul suo futuro. "Non ho ancora parlato con il mio management".

Tuttavia, la sua espressione facciale ha permesso di ipotizzare che il suo futuro in MotoGP non sia molto roseo al momento.