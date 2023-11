Fabio Di Giannantonio (Ducati/9º): "Tive uma dor de barriga"

O piloto da Gresini Fabio Di Giannantonio continua a lutar obstinadamente por uma sela de MotoGP para 2024, apesar de nunca ter estado perto do pódio na corrida de Sepang. No entanto, ele avalia positivamente seu desempenho.

"Eu era o mais rápido do meu grupo", disse Fabio Di Giannantonio (25) após a corrida na Malásia. "Mas isso não me serviu de muito. Porque estávamos todos a viajar muito bem. E no slipstream, o pneu dianteiro sobreaquece imediatamente e a pressão na borracha aumenta. Isto tem um efeito negativo no comportamento de travagem. Simplesmente não conseguia ultrapassar os meus adversários. O Jack Miller, em particular, continuou a ser um osso duro de roer até ao final da corrida".

A nova regra de pressão dos pneus controlada por sensores é um problema especial para ele. "Claro. Não haverá desclassificações por causa disso até 2024, por isso talvez não me deva preocupar tanto com isso agora. Primeiro tenho de arranjar uma mota para 2024".

Como é que isso seria neste momento? "Vou definitivamente levar uma mota neutra comigo para Valência, para estar pronto para os testes, independentemente da mota que usar", sorri "Diggia" com um humor de galhofa. "Já tive uma dor de estômago na sexta-feira", diz o romano, referindo-se a problemas de saúde e negando que isso tenha alguma coisa a ver com o facto de a posição da Repsol HRC estar a desaparecer lentamente na distância.

"Calculámos antes da corrida que não deveríamos forçar muito no primeiro terço para podermos atacar no final." Mas este cálculo obviamente não funcionou. "Depois de apenas algumas voltas, os nossos pneus estavam num estado de miséria tal que, na verdade, tínhamos planeado para muito mais tarde."

"Foi uma corrida difícil", resumiu o atual décimo segundo classificado do campeonato do mundo. "Tenho de ficar satisfeito com isso."

Ele evitou perguntas incómodas sobre o seu futuro após a corrida. "Ainda não falei com a minha direção".

No entanto, a sua expressão facial permitiu especular que o seu futuro no MotoGP não está a ser muito bom neste momento.