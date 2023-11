Augusto Fernández (14°): "Ho bisogno di aiuto".

Dopo il GP della Malesia, il debuttante della MotoGP Augusto Fernández cercava risposte per sfruttare meglio i punti di forza del suo stile di guida naturale. Il pilota di GASGAS-Tech3 ha fatto riferimento al suo successo in Moto2.

Poco dopo che il suo compagno di squadra dell'anno successivo, Pedro Acosta, si era assicurato il titolo di Campione del Mondo Moto2, Augusto Fernández si è presentato al 18° Gran Premio della stagione 2023 della MotoGP. Ma nonostante abbia conquistato due punti per il campionato del mondo con il 14° posto nel GP della Malesia, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Pol Espargaró, il 26enne madrileno non è stato soddisfatto della sua prestazione.

Il rookie della MotoGP del team GASGAS Factory Racing Tech3 ha fornito le seguenti motivazioni: "Sabato ho faticato sia sul passo che sull'usura delle gomme. Abbiamo quindi provato qualcosa per la gara principale, ma questo non mi ha aiutato. Ho quindi cercato di posizionarmi bene nei primi giri. Ma quando le gomme hanno ricominciato a degradarsi, il mio ritmo è calato".

Dopo 20 giri, il campione del mondo Moto2 2022 ha tagliato il traguardo con 28,940 secondi di ritardo dal vincitore Enea Bastianini (Lenovo Ducati). Ha perso solo due secondi dall'otto volte campione Marc Márquez (13°) in quella che è stata solo la sua 18° gara di MotoGP sulla distanza di un GP. "Il mio tempo sul giro in qualifica è stato molto veloce", ha detto Fernández dopo aver iniziato la gara dal 14° posto in griglia. Poi si è reso conto: "In generale, stiamo diventando più veloci, ma in gara degrado troppo. Dobbiamo trovare un equilibrio".

"A metà stagione avevo un ottimo passo. Ma dalle ultime gare ho trovato questo aspetto sempre più difficile. Dopotutto, sono migliorato molto nel time attack", ha analizzato il diciassettesimo campione del mondo, spiegando cosa lo preoccupa di più dalla promozione in MotoGP: "Il mio stile di guida di solito mi aiuta nella fase finale di una gara. Questo era particolarmente evidente in Moto2. Ho bisogno di aiuto per raggiungere di nuovo questo livello. Ma questo fa parte del processo di apprendimento del mio primo anno. Ora dobbiamo concentrarci per capire di cosa ho bisogno sulla moto".

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda 84. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.