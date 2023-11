Augusto Fernández (14º): "Preciso de ajuda"

Depois do GP da Malásia, o estreante no MotoGP Augusto Fernández estava à procura de respostas para melhor utilizar os pontos fortes do seu estilo natural de pilotagem. O piloto da GASGAS-Tech3 referiu-se ao seu tempo de sucesso na Moto2.

Pouco depois de o seu companheiro de equipa do ano seguinte, Pedro Acosta, ter assegurado o título do Campeonato do Mundo de Moto2, Augusto Fernández partiu para o 18º Grande Prémio da temporada de MotoGP de 2023. Mas apesar de ter marcado dois pontos para o campeonato do mundo no 14º lugar do GP da Malásia, deixando para trás o companheiro de equipa Pol Espargaró, o madrileno de 26 anos não ficou satisfeito com o seu desempenho.

O estreante de MotoGP da GASGAS Factory Racing Tech3 Team deu as seguintes razões: "No sábado tive dificuldades com o ritmo e com o desgaste dos pneus. Por isso, tentámos algo para a corrida principal, mas isso não me ajudou. Tentei então posicionar-me bem nas primeiras voltas. Mas quando os pneus começaram a degradar-se novamente, o meu ritmo caiu."

Após 20 voltas, o Campeão do Mundo de Moto2 de 2022 cruzou a linha de chegada 28,940 segundos atrás do vencedor Enea Bastianini (Lenovo Ducati). Perdeu apenas dois segundos para o octacampeão Marc Márquez (13º) naquela que foi apenas a sua 18ª corrida de MotoGP numa distância de GP. "O meu tempo na qualificação foi muito rápido", disse Fernández depois de começar a corrida em 14º na grelha. Depois percebeu: "No geral, estamos a ficar mais rápidos, mas degrado-me demasiado durante a corrida. Temos de encontrar um equilíbrio".

"Tive um ritmo muito bom a meio da época. Mas, desde as últimas corridas, tenho achado este aspeto cada vez mais difícil. Afinal, melhorei muito no contrarrelógio", analisou o 17º do Campeonato do Mundo e explicou o que mais o tem incomodado desde a sua promoção ao MotoGP: "O meu estilo de pilotagem normalmente ajuda-me na fase final de uma corrida. Isto foi particularmente evidente na Moto2. Preciso de ajuda para atingir este nível novamente. Mas isto faz parte do processo de aprendizagem no meu primeiro ano. Agora temos de nos concentrar em perceber o que preciso na moto."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.