Luca Marini : "Les couleurs Honda ? Vale pourrait être rapide"

Luca Marini s'est classé 10e de la course MotoGP de Sepang, ce qui n'a pas du tout satisfait l'Italien. Le frère de l'icône du MotoGP Valentino Rossi a franchi la ligne d'arrivée à près de 20 secondes du vainqueur du comeback et de son collègue de marque Enea Bastianini.

"Maro", qui s'était élancé de la cinquième place sur la grille de départ, n'a pas pu conserver longtemps sa position en course et a dû s'incliner à l'arrivée, après une lutte serrée, notamment devant son collègue de la VR46 Academy, Franco Morbidelli. Le pilote de la Ducati GP22 avait déjà pris un mauvais départ : "Je peux seulement dire que la course a été très difficile pour moi. Le départ est en effet très important. J'y ai malheureusement produit beaucoup de wheelie".

Marini a décrit une sorte de réaction en chaîne : "Lorsque la roue avant a de nouveau touché le sol, j'ai dû fermer les gaz - et tout le monde m'a dépassé avant le virage 1. Sur cette piste, il est alors très difficile de doubler. Ensuite, la température du pneu avant a augmenté. La moto devient donc très difficile dans les zones de freinage. J'ai donc beaucoup sollicité le pneu arrière. La température du pneu arrière a ensuite augmenté - c'est tout simplement dommage. Le pilotage de la moto était alors complètement différent de celui des essais. Voyons si nous pouvons faire mieux à Doha".

Quant à son possible départ de l'équipe de son frère pour l'équipe d'usine Repsol-Honda, le grand Marini est resté cryptique : "Pour être honnête, la situation est la même que samedi. Je ne peux rien dire à ce sujet".

Interrogé à nouveau, Marini a répondu : "Tous les médias l'affirment, mais il s'agit là d'avoir des titres qui se vendent. Ce n'est pas grave - c'est aussi votre travail - je fais mon travail". Puis il a ajouté : "C'est une situation difficile, c'est tout".

Valentino Rossi a d'ailleurs posté dimanche sur Instagram une photo datant de 2002 aux couleurs de Repsol avec son pote Max, ce que certains observateurs ont interprété comme un indice caché. Cette photo n'a pas tardé à être mise sous le nez de Marini. Luca n'a pas hésité à répondre avec humour : "Peut-être qu'il va revenir et conduire une Honda ! Ce serait intéressant. Je pense qu'il pourrait être rapide".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.