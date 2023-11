Luca Marini: "I colori della Honda? Vale potrebbe essere veloce"

Luca Marini ha lottato per il 10° posto nella gara di MotoGP a Sepang, di cui l'italiano era tutt'altro che soddisfatto. Il fratello dell'icona della MotoGP Valentino Rossi è arrivato a quasi 20 secondi dal vincitore in rimonta e collega di marca Enea Bastianini.

"Maro", che era partito dalla quinta posizione in griglia, non è riuscito a mantenere a lungo la sua posizione in gara e ha dovuto cedere al collega della VR46 Academy Franco Morbidelli, tra gli altri, nel finale dopo una lotta serrata. Il pilota della Ducati GP22 è partito male: "Posso solo dire che la gara è stata molto difficile per me. La partenza è molto importante. Purtroppo ho impennato molto".

Marini ha descritto una sorta di reazione a catena: "Quando la ruota anteriore ha toccato di nuovo terra, ho dovuto chiudere il gas e tutti mi hanno sorpassato prima della curva 1. È stato molto difficile sorpassare la moto. È molto difficile sorpassare su questa pista. Poi la temperatura del pneumatico anteriore è aumentata. Questo rende la moto molto difficile nelle zone di frenata. Di conseguenza, ho sollecitato molto il pneumatico posteriore. Poi la temperatura del pneumatico posteriore è aumentata: un vero peccato. La moto era completamente diversa da guidare rispetto alle sessioni di allenamento. Vediamo se riusciremo a migliorare a Doha".

L'alto Marini è rimasto criptico sulla sua possibile partenza dalla squadra del fratello a favore del team Repsol Honda factory: "Ad essere onesti, la situazione è la stessa di sabato. Non posso dire nulla su questo argomento".

A una nuova domanda, Marini ha risposto: "Tutti i media lo dicono, ma l'importante è avere titoli che facciano vendere. Va bene così, è il vostro lavoro, io faccio il mio". Poi ha aggiunto: "È una situazione difficile, ecco cos'è".

Tra l'altro, domenica Valentino Rossi ha postato su Instagram una foto del 2002 con i colori Repsol insieme al suo amico Max, che alcuni osservatori hanno interpretato come un'allusione nascosta. Questa foto è stata poi prontamente tenuta sotto il naso di Marini. Luca non ha esitato a rispondere con ironia: "Forse tornerà a guidare una Honda! Sarebbe interessante. Penso che potrebbe essere veloce".

Risultati della gara della MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.