Luca Marini: "Cores da Honda? Vale pode ser rápido"

Luca Marini lutou pelo 10º lugar na corrida de MotoGP em Sepang, com o qual o italiano não ficou nada satisfeito. O irmão do ícone do MotoGP Valentino Rossi terminou quase 20 segundos atrás do vencedor da corrida de regresso e colega de marca Enea Bastianini.

"Maro", que partiu da 5ª posição da grelha, não conseguiu manter a sua posição durante muito tempo na corrida e teve de ceder a posição ao seu colega da VR46 Academy, Franco Morbidelli, entre outros, no final, após uma luta renhida. O piloto da Ducati GP22 teve um mau arranque: "Só posso dizer que a corrida foi muito difícil para mim. O arranque é muito importante. Infelizmente, produzi muito wheelie lá".

Marini descreveu uma espécie de reação em cadeia: "Quando a roda da frente voltou a tocar no chão, tive de fechar o acelerador - e todos me ultrapassaram antes da curva 1. É muito difícil ultrapassar nesta pista. Depois, a temperatura do pneu da frente subiu. Isto torna a moto muito difícil nas zonas de travagem. Como resultado, coloquei muita pressão no pneu traseiro. Depois a temperatura do pneu traseiro subiu - é uma pena. A mota estava então completamente diferente do que nas sessões de treino. Vamos ver se conseguimos melhorar em Doha."

O alto Marini permaneceu enigmático sobre a sua possível saída da equipa do irmão a favor da equipa de fábrica Repsol Honda: "Para ser honesto, a situação é a mesma que no sábado. Não posso dizer nada sobre este assunto".

Quando questionado novamente, Marini respondeu: "Todos os media dizem isso, mas o que interessa é ter títulos que vendam. Não faz mal - esse é o vosso trabalho - eu estou a fazer o meu trabalho". E acrescentou: "É uma situação difícil, é o que é."

A propósito, Valentino Rossi postou uma foto de 2002 nas cores da Repsol com seu amigo Max no Instagram no domingo, que alguns observadores interpretaram como uma dica oculta. Esta foto foi então prontamente colocada debaixo do nariz de Marini. Luca não hesitou em responder com humor: "Talvez ele volte e ande numa Honda! Isso seria interessante. Acho que ele pode ser rápido".

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.