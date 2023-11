Marc Márquez: "Soy feliz cuando viene Luca Marini"

24 horas después de los dos reportajes exclusivos de SPEEDWEEK.com, nadie duda realmente de que Luca Marini ocupará el puesto de Marc Márquez en el Repsol Honda en los próximos dos años y que será atendido por gran parte de la antigua tripulación de Márquez con el jefe técnico Santi Hernández al frente.

Marini, que terminó octavo en el campeonato del mundo, se considera inteligente y sabe mucho de la Ducati Desmosedici después de tres años. "No sé exactamente cuál es el estilo de pilotaje de Luca", ha dicho hoy Marc Márquez. "No puedo juzgar si cambia mucho su estilo de pilotaje de una pista a otra. Ciertamente es un piloto joven... Pero habría tenido más sentido que Di Giannantonio hubiera venido por un año. Pero ahora está cada vez más claro que se ha elegido a Marini. Si esto es cierto, porque oficialmente no lo sé, le deseo lo mejor, porque tengo una excelente relación con él. Estamos separando algunas cosas, y eso es bueno, porque no es nada nuevo que no tengamos relación con Valentino. Los dos son personas diferentes con caracteres diferentes. Estoy contento de que Luca haga este cambio, es un bonito reto".

Pero probablemente costará acostumbrarse cuando Valentino Rossi haga sus raras visitas en MotoGP al garaje Repsol Honda, donde estuvo desde 2001 a 2003, por primera vez en 21 años la próxima temporada.

Dorna no ceja en su empeño de facilitar el desarrollo de Yamaha y Honda el próximo año con concesiones técnicas. ¿Habría seguido Marc Márquez con Honda si hubiera conocido los detalles del alcance previsto de estas concesiones ya en verano?

"Me enteré hace dos meses. De que iba a tener 'concesiones'", asegura Marc. "Pero eso no ha cambiado mi plan. Le deseo lo mejor a Honda. Tengo un año de contrato y haré todo lo posible para ser rápido en la pista en 2024. Porque si los resultados acompañan, habrá más oportunidades para el futuro".

Resultado carrera MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 s

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Oliveira 80. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.