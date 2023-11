Marc Márquez : "Je suis heureux de voir Luca Marini".

24 heures après les deux exclusivités de SPEEDWEEK.com, plus personne ne doute vraiment que Luca Marini prendra la place de Marc Márquez chez Repsol-Honda au cours des deux prochaines années et qu'il sera encadré par une grande partie de l'ancien team Marquez, avec à sa tête le technicien en chef Santi Hernandez.

Huitième au championnat du monde, Marini est considéré comme intelligent et, après trois ans, il en sait beaucoup sur la Ducati Desmosedici. "Je ne connais pas exactement le style de pilotage de Luca", a constaté Marc Márquez aujourd'hui. "Je ne peux pas juger s'il change beaucoup son style de pilotage d'une piste à l'autre. C'est certainement un jeune pilote... Mais il aurait été plus évident que Di Giannantonio vienne pour un an. Mais maintenant, il apparaît de plus en plus clairement que le choix s'est porté sur Marini. Si c'est vrai, car officiellement je ne le sais pas, je lui souhaite le meilleur, car j'ai une excellente relation avec lui. Nous séparons certaines choses, et c'est une bonne chose, car ce n'est pas nouveau que nous n'ayons pas de relation avec Valentino. Les deux sont des personnes différentes avec des caractères différents. Je suis content si Luca fait ce changement, c'est un beau défi".

Mais il faudra probablement s'habituer à la vue lorsque Valentino Rossi, lors de ses rares visites en MotoGP la saison prochaine, sortira et rentrera pour la première fois depuis 21 ans dans le box Repsol-Honda où il avait élu domicile de 2001 à 2003.

Dorna s'efforce obstinément de faciliter le développement de Yamaha et Honda l'année prochaine par des concessions techniques ("concessions"). Marc Márquez serait-il éventuellement resté chez Honda s'il avait été informé en détail de l'étendue prévue de ces "concessions" dès l'été ?

"J'ai été informé il y a deux mois déjà. Qu'ils allaient obtenir des 'concessions'", a assuré Marc. "Mais cela n'a rien changé à mon plan. Je souhaite le meilleur à Honda. J'ai un contrat d'un an et je vais tout faire pour être rapide sur la piste en 2024. Car si les résultats sont bons, il y aura plus de possibilités pour l'avenir".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.