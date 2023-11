Marc Márquez: "Fico feliz quando Luca Marini chega"

24 horas depois das duas reportagens exclusivas do SPEEDWEEK.com, ninguém duvida que Luca Marini vai assumir o lugar de Marc Márquez na Repsol Honda nos próximos dois anos e será acompanhado por uma grande parte da antiga equipa de Márquez, com o chefe técnico Santi Hernandez ao leme.

Marini, que terminou em oitavo no campeonato do mundo, é considerado inteligente e sabe muito sobre a Ducati Desmosedici após três anos. "Não sei exatamente qual é o estilo de pilotagem do Luca," disse Marc Márquez hoje. "Não posso avaliar se ele muda muito o seu estilo de pilotagem de uma pista para outra. Ele é certamente um jovem piloto... Mas teria feito mais sentido se Di Giannantonio tivesse vindo por um ano. Mas agora está a tornar-se cada vez mais claro que Marini foi o escolhido. Se isso for verdade, porque oficialmente não sei, desejo-lhe o melhor, porque tenho uma excelente relação com ele. Estamos a separar algumas coisas, e isso é bom, porque não é novidade que não temos uma relação com Valentino. Os dois são pessoas diferentes com carácteres diferentes. Estou feliz por Luca fazer esta mudança, é um bom desafio".

Mas provavelmente vai ser preciso algum tempo para se habituar quando Valentino Rossi fizer as suas raras visitas de MotoGP à garagem da Repsol Honda, onde esteve de 2001 a 2003, pela primeira vez em 21 anos na próxima época.

A Dorna está a esforçar-se persistentemente para facilitar o desenvolvimento da Yamaha e da Honda no próximo ano com concessões técnicas. Marc Márquez teria ficado com a Honda se tivesse conhecido os detalhes do âmbito planeado destas concessões no verão?

"Eu soube há dois meses. Que eles iam receber 'concessões'", assegurou Marc. "Mas isso não alterou o meu plano. Desejo tudo de bom à Honda. Tenho um contrato de um ano e vou fazer tudo o que puder para ser rápido na pista de corrida em 2024. Porque se os resultados forem bons, haverá mais oportunidades para o futuro."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.