Alvaro Bautista en colère contre lui-même : débâcle à Sepang

En championnat du monde Superbike, Alvaro Bautista est une force de la nature et, associé à la Ducati Panigale V4R, il est très difficile à battre, comme en témoignent ses 59 victoires et ses 89 podiums. Pourtant, malgré deux tests MotoGP précédents à Misano, il était loin d'être compétitif lors de sa participation en wildcard à Sepang.

Bien qu'Alvaro aime à la fois le circuit de Malaisie et la chaleur et l'humidité qui y règnent, il a été noyé dans la masse, au grand étonnement de beaucoup. Vendredi, Bautista a terminé avant-dernier des essais, tout comme les qualifications et la course de vitesse du samedi. Lors du Grand Prix du dimanche, il a de nouveau terminé avant-dernier, mais Takaaki Nakagami (LCR Honda), qui roulait derrière lui, a chuté et a ensuite continué sa course. A l'arrivée, il manquait 53,5 secondes à Bautista pour devancer le vainqueur Enea Bastianini.

"Je dois avouer que j'ai eu un problème tout le week-end que je ne voulais pas accepter", racontait Bautista dimanche après-midi. "Lors du test de Jerez, j'ai fait une vilaine chute avec la Superbike et je me suis écrasé sur la tête après un highsider de trois mètres de haut. Par la suite, tout allait bien, mais dès le vendredi à Sepang, j'ai senti que je n'avais pas de force du côté gauche. J'ai essayé de gérer cela et j'ai travaillé avec les physiothérapeutes, mais cela n'a fait qu'empirer. Je ne pouvais pas conduire comme je le voulais et je m'en veux donc. Je ne pouvais ni apprécier le pilotage ni pousser".

L'équipe de Bautista s'était déjà interrogée vendredi : En effet, les données révélaient qu'il était très bon au freinage et dans les virages à droite, mais qu'il perdait près d'une seconde dans deux virages à gauche.

"Je me suis justifié en parlant de manque de confiance, mais en réalité, tu as besoin de beaucoup de force sur cette moto lorsque tu tournes sur les freins", a admis Alvaro. "Je suis frustré. Pas à cause du résultat, mais parce que je n'ai pas pu donner mon maximum. Quatre-vingt-dix pour cent de mon problème était comme décrit. Les dix pour cent restants étaient mon manque de confiance et les réglages. C'est dommage que je n'aie pas pu saisir ma chance. Ce serait bien de pouvoir rouler encore une fois et d'être alors physiquement à 100 %".

Le pilote de presque 39 ans n'a pas eu l'idée d'annuler sa participation à la Wildcard. "Je n'avais et n'ai pas de douleurs, tout allait bien", a déclaré Bautista. "C'est juste que je n'ai pas de force. Je dois me faire examiner chez moi en Espagne pour savoir pourquoi. Peut-être que quelque chose ne va pas avec une vertèbre dans le cou. Dans la chute, les vertèbres ont été comprimées et les muscles trop étirés, ce qui a probablement des conséquences sur le nerf du bras. Nous devons examiner cela de très près, la nuque est une zone très critique et sensible. J'espère que nous allons régler cela rapidement afin que je sois en forme pour la préparation hivernale".

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min.

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.