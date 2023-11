Alvaro Bautista arrabbiato con se stesso: debacle a Sepang

Nel Campionato Mondiale Superbike, Alvaro Bautista è una forza della natura e molto difficile da battere in combinazione con la Ducati Panigale V4R, come dimostrano le sue 59 vittorie e 89 podi. Tuttavia, nonostante i due precedenti test MotoGP a Misano, non è stato affatto competitivo nella sua uscita come wildcard a Sepang.

Sebbene ad Alvaro piaccia la pista malese e il caldo e l'umidità che la caratterizzano, è rimasto a terra con grande sorpresa. Bautista ha concluso la sessione di prove del venerdì al penultimo posto, così come le qualifiche e la gara sprint del sabato. Nel Gran Premio di domenica, è arrivato ancora una volta penultimo, ma Takaaki Nakagami (LCR Honda), che viaggiava dietro di lui, è caduto e poi ha continuato. Bautista ha concluso a 53,5 secondi dal vincitore Enea Bastianini.

"Devo ammettere che per tutto il weekend ho avuto un problema che non volevo accettare", ha dichiarato Bautista domenica pomeriggio. "Nei test di Jerez ho avuto un brutto incidente con la superbike e sono caduto in testa dopo un highsider da un'altezza di tre metri. In seguito è andato tutto bene, ma già venerdì a Sepang ho sentito che non avevo potenza sul lato sinistro. Ho provato a gestirlo e a lavorare con i fisioterapisti, ma la situazione peggiorava sempre di più. Non potevo guidare come volevo e sono arrabbiato con me stesso per questo. Non potevo né divertirmi né spingere".

La squadra di Bautista era già stata sorpresa venerdì: Perché i dati rivelavano che era molto bravo in frenata e nelle curve a destra, ma perdeva quasi un secondo in due curve a sinistra.

"Mi sono dissuaso e ho parlato di mancanza di fiducia, ma in realtà su questa moto serve molta potenza quando si gira in frenata", ha ammesso Alvaro. "Sono frustrato. Non per il risultato, ma perché non sono riuscito a dare il massimo. Il 90% del mio problema era quello descritto. Il restante dieci per cento era dovuto alla mia mancanza di fiducia e alla messa a punto. È un peccato non aver potuto sfruttare la mia occasione. Sarebbe bello poter gareggiare di nuovo ed essere al 100% della forma fisica".

L'idea di cancellare l'iscrizione come wildcard non è venuta in mente al quasi 39enne. "Non avevo e non ho alcun dolore, era tutto a posto", ha detto Bautista. "È solo che non ho forze. Devo tornare a casa, in Spagna, per un controllo e capire perché. Forse c'è qualcosa che non va in una vertebra del collo. Nell'incidente, le vertebre sono state compresse e i muscoli sono stati sovraccaricati, il che probabilmente ha un effetto sul nervo del braccio. Dobbiamo esaminare attentamente la situazione, perché il collo è un'area molto critica e sensibile. Speriamo di risolvere il problema in fretta, in modo da essere in forma per la preparazione invernale".

Risultati gara MotoGP, Sepang (12.11.):

1° Enea Bastianini, Ducati, 20 giri in 39:59.137 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4° Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13° Marc Márquez, Honda, + 27.079

14° Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15° Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18° Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min.

- Brad Binder, KTM, 9 giri in meno

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 giri in meno

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 giri in meno

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 giri in meno

- Joan Mir, Honda, 16 giri in meno

Risultato MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Joaquín Mir, Honda, +601. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 626 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 598 punti. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.