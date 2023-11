Alvaro Bautista zangado consigo próprio: Desastre em Sepang

Só depois do GP da Malásia, no domingo, é que o campeão de Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) revelou porque é que nunca foi competitivo na sua corrida de wildcard em Sepang.

No Campeonato do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista é uma força da natureza e muito difícil de bater em combinação com a Ducati Panigale V4R, como provam as suas 59 vitórias e 89 subidas ao pódio. No entanto, apesar de dois testes anteriores de MotoGP em Misano, Bautista esteve longe de ser competitivo no seu teste de wildcard em Sepang.

Apesar de Alvaro gostar tanto da pista da Malásia como do calor e da elevada humidade que se fazem sentir, foi uma derrota para surpresa de muitos. Bautista terminou a sessão de treinos de sexta-feira no segundo último lugar, bem como a qualificação e a corrida de sprint no sábado. No Grande Prémio de domingo, voltou a terminar em segundo lugar, mas Takaaki Nakagami (LCR Honda), que seguia atrás dele, caiu e continuou. Bautista terminou 53,5 segundos atrás do vencedor Enea Bastianini.

"Tenho de admitir que tive um problema durante todo o fim de semana que não queria aceitar," disse Bautista no domingo à tarde. "No teste de Jerez, tive um acidente feio na superbike e caí de cabeça depois de um highsider de uma altura de três metros. Depois ficou tudo bem, mas na sexta-feira em Sepang já senti que não tinha potência no lado esquerdo. Tentei lidar com isso e trabalhei com os fisioterapeutas, mas foi ficando cada vez pior. Não conseguia pilotar como queria e estou zangado comigo mesmo por isso. Não pude desfrutar da corrida nem fazer força".

A equipa de Bautista já tinha sido surpreendida na sexta-feira: Porque os dados revelaram que ele era muito bom na travagem e nas curvas à direita, mas perdeu quase um segundo em duas curvas à esquerda.

"Falei comigo próprio e referi-me à falta de confiança, mas na realidade é preciso muita potência nesta moto quando se trava", admitiu Álvaro. "Estou frustrado. Não por causa do resultado, mas porque não consegui dar o meu máximo. 90 por cento do meu problema foi o descrito. Os restantes dez por cento foram a minha falta de confiança e a afinação. É uma pena que não tenha conseguido aproveitar a minha oportunidade. Seria bom se pudesse voltar a correr e estar 100 por cento fisicamente apto".

A ideia de cancelar o wildcard não passou pela cabeça do piloto de quase 39 anos. "Não tive nem tenho dores, estava tudo bem", disse Bautista. "Só que não tenho forças. Tenho de voltar a Espanha para fazer um check-up e descobrir porquê. Talvez haja algo de errado com uma vértebra do meu pescoço. No acidente, as vértebras foram comprimidas e os músculos sobrecarregados, o que provavelmente afecta o nervo do braço. Temos de examinar isto com muita atenção, pois o pescoço é uma zona muito crítica e sensível. Esperemos que tudo se resolva rapidamente para que eu esteja apto para a preparação de inverno."

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.