Aleix Espargaró après le crash : "Le risque était très élevé".

Aleix Espargaró, la star d'Aprilia, a connu une nouvelle déception lors du dimanche de course MotoGP à Sepang et parle ouvertement des tentatives de son équipe pour rendre sa moto un peu plus rapide pour la course principale lors de la bataille de la chaleur.

Pour Aprilia, Sepang a été un week-end à oublier. Seul Maverick Viñales a terminé la course de dimanche en 11e position, à plus de 20 secondes du vainqueur. Les pilotes RNF Miguel Oliveira (chute) et Raul Fernández (problème technique) ainsi que le pilote d'usine Aleix Espargaró n'ont pas vu l'arrivée. Espargaro a glissé sur la roue avant dans l'épingle à cheveux peu avant la mi-course.

"C'est un week-end qu'il faut oublier", a grogné Espargaró, 34 ans, qui arrivait directement sur la piste après des vacances à Bali avec sa famille. "Nous avons encore beaucoup modifié la moto au warm-up pour être plus rapides. Nous avons relevé l'avant et raccourci le bras oscillant. J'ai alors été fort dans la chaleur, mais j'ai aussi dit à mon équipe que j'avais encore plus de pression sur l'avant".

"Le risque était donc vraiment très élevé - c'est malheureusement ce qui s'est passé et j'ai chuté". Espargaró était alors dans le même groupe que Johann Zarco (Pramac Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) et Vinales.

A propos de son expérience avec la fourche Öhlins plus longue, Aleix explique : "J'ai utilisé la nouvelle fourche le vendredi et j'ai chuté quatre fois avec - nous l'avons ensuite démontée. Samedi et dimanche, c'était nettement mieux. J'ai utilisé cette fourche trois fois. Nous avons utilisé la fourche longue le vendredi parce que certains pilotes l'utilisent toujours. Sepang est l'une des pistes où elle aurait pu fonctionner. Nous avons essayé - mais cela n'a pas fonctionné".

Concernant les avantages possibles de la variante de fourche plus longue, l'aîné des deux frères Espargaró explique : "On peut freiner plus fort avec, c'est bon. Mais si vous lâchez le frein, la moto est complètement déséquilibrée et vous n'avez aucun support pour l'avant".

Concernant sa chute au huitième tour dans le virage 9 (en treizième position), il a reconnu : "La piste est très bosselée à cet endroit, ce virage est aussi très étroit. Chaque fois que l'on relâche le frein avant, c'est critique".

Ennuyeux : Aleix a de nouveau perdu sa cinquième place au championnat du monde au profit de Johann Zarco en raison de son double zéro pointé en Malaisie (seulement 12e au sprint).

Résultat de la course MotoGP, Sepang (12.11.) :

1. Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59,137 min (= 166,3 km/h).

2. Alex Márquez, Ducati, + 1,535 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4. Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, + 18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12. Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13. Marc Márquez, Honda, + 27,079

14. Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15. Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16. Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17. Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18. Takaaki Nakagami, Honda, + 1:42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 tours de retard

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 tours de retard

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 tours de retard

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 tours de retard

- Joan Mir, Honda, 16 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Sepang (11.11.) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 626 points (champion du monde). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 598 points. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.