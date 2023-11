Aleix Espargaró depois do acidente: "O risco era muito elevado

A estrela da Aprilia Aleix Espargaró sofreu mais uma desilusão na corrida de MotoGP de domingo em Sepang e fala abertamente sobre as tentativas da sua equipa para tornar a sua moto um pouco mais rápida para a corrida principal no calor da batalha.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Para a Aprilia, Sepang foi um fim de semana para esquecer. Apenas Maverick Viñales terminou a corrida de domingo na 11ª posição, a mais de 20 segundos do vencedor. Os pilotos da RNF Miguel Oliveira (queda) e Raul Fernández (defeito técnico), bem como o piloto de fábrica Aleix Espargaró não viram a linha de chegada. Espargaró escorregou sobre a roda dianteira no hairpin pouco antes do meio da corrida.

"É um fim de semana que temos de esquecer", disse Espargaró, de 34 anos, que chegou à pista diretamente de umas férias em Bali com a família. "Mudámos muito a moto no aquecimento para sermos mais rápidos. Tornámos a frente mais alta e o braço oscilante mais curto. Estava então forte no aquecimento, mas também disse à minha equipa que tinha ainda mais pressão na frente."

"O risco era muito alto - infelizmente, era e eu caí." Na altura, Espargaró estava a rodar num grupo com Johann Zarco (Pramac Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha) e Vinales.

Comentando a sua experiência com a forquilha Öhlins mais comprida, Aleix disse: "Usei a nova forquilha na sexta-feira e caí quatro vezes - depois retirámo-la. No sábado e no domingo foi muito melhor. Já utilizei este garfo três vezes. Usámos a forquilha longa na sexta-feira porque alguns pilotos usam-na sempre. Sepang teria sido uma das pistas onde poderia ter funcionado. Tentámos, mas não resultou."

O mais velho dos dois irmãos Espargaró diz sobre as possíveis vantagens da variante de forquilha mais longa: "Podes travar mais forte com ela, isso é bom. Mas se largares o travão, a moto fica completamente desequilibrada e não tens apoio para a frente."

Relativamente à sua queda na curva 9 na 8ª volta (em 13º lugar), admitiu: "A pista é muito ondulada e esta curva também é muito apertada. Sempre que se solta o travão da frente, é crítico."

Irritante: Aleix perdeu o seu quinto lugar no Campeonato do Mundo para Johann Zarco novamente devido ao duplo zero na Malásia (apenas 12º lugar no sprint).

Resultado da corrida de MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn em 39:59.137 min (= 166,3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1,535 seg

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3,562

4º Jorge Martin, Ducati, + 10,526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15,000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16,946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18,553

8. Jack Miller, KTM, + 19,204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19,399

10. Luca Marini, Ducati, + 19,740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21,189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23,598

13º Marc Márquez, Honda, + 27,079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28,940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29,849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50,960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53,564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42,162 min

- Brad Binder, KTM, 9 voltas abaixo

- Aleix Espargaró, Aprilia, menos 12 voltas

- Raúl Fernández, Aprilia, menos 14 voltas

- Miguel Oliveira, Aprilia, menos 15 voltas

- Joan Mir, Honda, 16 voltas para baixo

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 626 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 598 pontos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.