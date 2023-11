Nuevas concesiones: ¿No están justificadas para Yamaha?

Aunque los fabricantes japoneses de MotoGP han logrado repetidamente resultados respetables y éxitos respetables este año, los organizadores de Dorna otorgarán a las inferiores fábricas Honda y Yamaha concesiones técnicas para 2024 tras largas conversaciones que comenzaron antes del TT holandés de Assen en junio.

Las negociaciones han sido duras porque fábricas como Aprilia y KTM estaban más preocupadas por cómo frenar la superioridad de Ducati.

Sin embargo, al CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, le está resultando difícil penalizar a Ducati por la tecnología innovadora y la política orientada a objetivos del Director General de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.

Ducati estableció a tiempo la logística necesaria para tres equipos clientes y ofreció motos competitivas a precios competitivos. Aprilia Racing, en cambio, no tenía una moto que despertara el interés de un equipo cliente hace tres años. Y Suzuki siempre se sintió incapaz de suministrar a un equipo satélite.

Así que Mooney VR46 y Gresini llegaron a un acuerdo con Ducati, ya que Rossi se hizo cargo de las dos plazas de Avintia-Ducati después de 2021 - y Fausto Gresini favoreció el cambio a Ducati incluso antes de su muerte (debido al coronavirus), habiendo puesto sus dos plazas a disposición del equipo de fábrica Aprilia durante siete años, hasta finales de 2021.

Es un secreto a voces: cada fabricante de MotoGP que dirige un equipo cliente junto a un equipo oficial recibe 3 millones de euros al año de Dorna. Pero Yamaha ha perdido el equipo cliente WithU-RNF de Razlan Razali después de 2022 y ahora espera llegar a un acuerdo con el equipo VR46 de Rossi para 2025.

Ahora se están acordando nuevas concesiones a favor de Honda y Yamaha en algunas áreas. Como la alianza de fabricantes MSMA no ha llegado a un acuerdo sobre todos los detalles, el CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, pisará el acelerador y hará concesiones técnicas a los japoneses para salvar el campeonato.

En el GP de Qatar 2022, Dorna propuso prohibir tanto los dispositivos delanteros como los traseros a partir de 2024. Sin embargo, la mayoría de las fábricas se mostraron a favor de mantener los dispositivos traseros de altura. Así que sólo se prohibió el dispositivo delantero, para la temporada 2023.

El gran debate sobre las concesiones es ahora: ¿Qué se debería permitir hacer a los japoneses para evitar que tiren la toalla como Suzuki a finales de 2022? Y, ¿debería realmente recompensarse a Honda y Yamaha por excederse en el desarrollo en algunas áreas?

¿Honda y Yamaha son demasiado buenas para las concesiones?

Pit Beirer, Director de Motorsport de Pierer Mobility AG con las marcas KTM, GASGAS y Husqvarna, ya explicó en el GP de Misano de septiembre que la diferencia entre Ducati y el resto en el campeonato del mundo de una sola marca era mayor que la diferencia entre KTM y Aprilia y Yamaha y Honda. Por eso debemos considerar si debemos imponer concesiones negativas a Ducati, es decir, ponerle las cosas más difíciles, antes de espolear a los japoneses con concesiones positivas.

En el quinto puesto de ayer para Fabio Quartararo en la rápida pista de Sepang (166,3 km/h de media), el francés marcó exactamente el mismo tiempo que el ganador Enea Bastianini en la 20ª y última vuelta, con 2:01,0 minutos. "Si Yamaha necesita concesiones, KTM y Aprilia también deberían obtenerlas", declaró Pit Beirer a SPEEDWEEK.com.

El estratega de KTM añadió: "Porque Yamaha nos ha ganado tres veces en las últimas seis carreras con Fabio".

Y Honda no se ha ganado ninguna concesión con el actual reglamento de concesiones, a pesar de las numerosas derrotas.

El año pasado, HRC se aseguró dos podios (tercer puesto para Pol Espargaró en Doha, segundo puesto para Márquez en Phillip Island). Este año, Honda consiguió la victoria de Alex Rins en Texas y el tercer puesto de Marc Márquez en Japón. Marc también terminó primero en la parrilla una vez y segundo dos veces. En Misano y Buriram, el español también aguantó el tipo con dos séptimos puestos.

"Además, Honda quizás debería haber invertido más dinero en el desarrollo de la moto en los últimos años en lugar de en los salarios de los pilotos", dijo Beirer. Se dice que Márquez ha cobrado entre 18 y 20 millones de euros al año en los últimos tres años.

Aprilia ha revelado repetidamente sus puntos débiles de cara a la temporada 2023: Aleix Espargaró, cuarto en el Mundial 2022, no ha logrado un podio en siete Grandes Premios desde que ganó en Barcelona 2023, mientras que Yamaha ha logrado dos. Pero las concesiones están pensadas para los pilotos japoneses.

¿Se frenará ahora Ducati?

El CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta (77), se encuentra en un dilema. Como propietaria de los derechos comerciales del GP, Dorna quiere presentar un deporte espectacular, pero al mismo tiempo, por razones económicas, hay que mantener contentas a las grandes empresas japonesas.

Y es dudoso que sea justo frenar a Ducati Corse con cualquier refinamiento por su indescriptible fuerza innovadora y sus motos ganadoras.

"Difícilmente podemos penalizar a Ducati por ser innovadora y por haber estudiado mejor el reglamento", es consciente Ezpeleta. "Lo hacen todo dentro del marco del reglamento actual. Ahora algunos opositores piden que le quitemos algunas cosas a Ducati. No puedo ir a Ducati y decirle: 'Lo siento, sois demasiado buenos. Tenemos que frenaros'. En la Fórmula 1, Red Bull Racing no se ralentiza, igual que Mercedes no se ha restringido artificialmente durante años".

Massimo Rivola, CEO de Aprilia Racing, pidió que el número máximo de equipos cliente en el Campeonato del Mundo de MotoGP se limitara a dos en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com en verano.

Ducati tiene tres, y por lo tanto puede recoger más datos que los demás y probar más neumáticos y reglajes que sus rivales el viernes, con un tiempo cambiante.

Pero los equipos cliente VR46 y Gresini Racing han optado por Ducati en 2022 porque ofrecen las mejores motos al precio más justo, además de una logística excelente y un apoyo técnico en pista sin rival.

El Director de Carrera de Ducati, Gigi Dall'Igna, también ha subrayado que lo importante no es el número de motos en liza, sino su calidad. "Aprilia no tenía un equipo cliente en 2022, pero luchó por el campeonato del mundo durante mucho tiempo. En 2023 tienen por primera vez un equipo cliente. Pero no se puede decir que se hayan hecho más fuertes por ello".

Este argumento no puede descartarse sin más.

Además: Dorna apoya a cada fabricante de MotoGP que alinea un equipo cliente con 3 millones de euros al año. Pero para el segundo y tercer equipo satélite, no hay ni un euro adicional.

Yamaha ha perdido estos ingresos más los ingresos por las tasas de arrendamiento de dos pilotos (que ascienden a 5 millones de euros) en 2023. Esto se debe a que el equipo RNF ha desertado a Aprilia.

Como ya no hay perspectivas de que las cinco fábricas de la asociación de fabricantes MSMA lleguen a un acuerdo sobre el espinoso asunto de las concesiones, los organizadores de Dorna se pondrán firmes y buscarán un compromiso, que luego propondrán a Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia y KTM.

Ahora están considerando reducir de 200 a 170 el número permitido de neumáticos de pruebas por fábrica y temporada. Ducati sólo podrá probar 140 neumáticos al año (al parecer, a petición de Aprilia y KTM).

Un fabricante europeo (del norte de Italia) ha sugerido incluso que Ducati reciba menos de los 21 neumáticos habituales por fin de semana en 2024. Pero entonces los pilotos de Desmosedici tendrían que correr a menudo con neumáticos usados, un factor de riesgo.

En realidad, el reglamento actual de MotoGP está fijado hasta finales de 2026. Nunca se pretendió suavizarlos cuando un fabricante demuestra una superioridad espectacular como Ducati: 15 victorias en 18 Grandes Premios, 16 pole positions, cinco pilotos entre los ocho primeros y tres entre los tres primeros en el Campeonato de Pilotos, el Campeonato de Constructores ganado por cuarta vez consecutiva.

La clasificación en el Campeonato de Constructores: 1. Ducati, 626 puntos. 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Por lo tanto, Ducati tiene una ventaja de 291 puntos sobre KTM en el Campeonato de Constructores. Pero KTM y Yamaha sólo están separadas por 158 puntos.

A Honda y Yamaha se les ofrecen actualmente las siguientes "concesiones" para 2024:

- Desarrollo de motores no congelado desde el inicio de la temporada

- Dos motores más por piloto que los europeos, es decir, diez en lugar de ocho

- Cuatro pistas de pruebas en lugar de tres

- Dos en lugar de una actualización aerodinámica por piloto y temporada

Las restricciones previstas para Ducati:

- Dos en lugar de seis wildcards por año (o ninguno), para que no haya nueve Ducati en el grupo de 23 pilotos como en Sepang.

- 140 en lugar de 170 neumáticos de prueba por temporada.

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira, 23 puntos. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.