Nouvelles concessions : pas justifiées pour Yamaha ?

Le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, veut aider Honda et Yamaha à se relever en faisant de fortes concessions techniques. Mais KTM et Aprilia préfèrent mettre un frein à la domination de Ducati. Un compromis se dessine.

Bien que les constructeurs japonais de MotoGP aient obtenu à plusieurs reprises des résultats respectables et des succès d'estime cette année, les responsables de Dorna accorderont pour la saison prochaine des concessions techniques pour 2024 aux usines Honda et Yamaha, qui sont en position d'infériorité, après de longues discussions qui ont déjà commencé avant le Dutch-TT d'Assen en juin.

Les négociations ont été difficiles, car des usines comme Aprilia et KTM étaient davantage préoccupées par la manière de réduire la suprématie de Ducati.

Mais le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, a du mal à sanctionner Ducati pour sa technique innovante et la politique ciblée du directeur général de Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.

Ducati a mis en place à temps la logistique nécessaire pour trois équipes de clients et a proposé des motos compétitives à des prix chrétiens. En revanche, Aprilia Racing n'avait pas de moto susceptible de susciter l'intérêt d'une équipe cliente il y a trois ans. Et Suzuki s'est toujours vu dans l'impossibilité d'approvisionner une équipe satellite.

Mooney VR46 et Gresini se sont donc mis d'accord avec Ducati, car Rossi reprenait les deux places Avintia-Ducati après 2021 - et Fausto Gresini préférait déjà, avant sa mort (par Corona), passer chez Ducati, après avoir mis pendant sept ans ses deux places à disposition de l'équipe d'usine Aprilia jusqu'à fin 2021.

C'est un secret de polichinelle : chaque constructeur de MotoGP qui gère une équipe cliente en plus d'une équipe d'usine reçoit 3 millions d'euros par an de la Dorna. Mais Yamaha a perdu l'équipe cliente WithU-RNF de Razlan Razali après 2022 et espère maintenant trouver un accord avec l'équipe VR46 de Rossi pour 2025.

De nouvelles "concessions" sont maintenant décidées dans certains domaines en faveur de Honda et Yamaha. Comme il n'y a pas eu d'accord sur tous les détails au sein de l'alliance des constructeurs MSMA, le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, va mettre les bouchées doubles et faire des concessions techniques aux Japonais pour sauver le championnat.

Lors du GP du Qatar 2022, la Dorna a proposé d'interdire les deux dispositifs avant et arrière à partir de 2024. Mais la majorité des usines a plaidé pour le maintien des Rear Ride Height Devices. Seul le dispositif avant a donc été banni - dès la saison 2023.

La grande discussion sur les concessions est maintenant la suivante : Que faut-il autoriser aux Japonais pour éviter qu'ils ne jettent l'éponge comme Suzuki fin 2022 ? Et faut-il vraiment récompenser Honda et Yamaha pour avoir raté le coche dans certains domaines ?

Honda et Yamaha trop bonnes pour les concessions ?

Pit Beirer, directeur du sport automobile de Pierer Mobility AG avec les marques KTM, GASGAS et Husqvarna, avait déjà déclaré lors du GP de Misano en septembre que l'écart entre Ducati et le reste du peloton dans le championnat du monde des marques était plus important que l'écart entre KTM et Aprilia et Yamaha et Honda. C'est pourquoi il faudrait se demander s'il ne faudrait pas imposer des concessions négatives à Ducati, c'est-à-dire leur créer des difficultés, avant de stimuler les Japonais avec des concessions positives.

Hier, lors de la cinquième place de Fabio Quartararo sur la piste rapide de Sepang (moyenne de 166,3 km/h), le Français a réalisé le même temps au tour que le vainqueur Enea Bastianini, soit 2'01''0 au 20e et dernier tour. "Si Yamaha a besoin de concessions, KTM et Aprilia devraient aussi en obtenir", a constaté Pit Beirer pour SPEEDWEEK.com.

Post-scriptum du stratège de KTM : "Car Yamaha nous a battus trois fois avec Fabio lors des six dernières courses".

Et Honda ne mérite pas non plus de concessions, malgré les nombreuses gifles selon le règlement actuel des concessions.

En effet, l'année dernière, le HRC s'était assuré deux podiums (troisième place de Pol Espargaró à Doha, deuxième place de Márquez à Phillip Island). Cette année, Honda a obtenu la victoire d'Alex Rins au Texas et la troisième place de Marc Márquez au Japon. De plus, Marc a terminé une fois en première position et deux fois en deuxième position sur la grille de départ. A Misano et Buriram, l'Espagnol s'est également bien défendu avec deux septièmes places.

"De plus, ces dernières années, Honda aurait peut-être dû investir de l'argent dans le développement des motos plutôt que dans les salaires des pilotes", a fait remarquer Beirer. En effet, Márquez aurait perçu entre 18 et 20 millions d'euros de salaire annuel au cours des trois dernières années.

En cette saison 2023, Aprilia révèle de temps à autre des faiblesses : Aleix Espargaró, quatrième du championnat du monde en 2022, n'est plus monté sur le podium en sept Grands Prix depuis sa victoire à Barcelone en 2023, contre deux pour Yamaha. Mais les concessions sont prévues pour les Japonais.

Ducati va-t-elle être freinée ?

Le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta (77 ans), est pris dans un dilemme. En effet, en tant que détenteur des droits commerciaux du GP, Dorna veut présenter un sport spectaculaire, mais en même temps, pour des raisons économiques, les grands groupes japonais doivent être tenus en haleine.

Et l'on peut douter qu'il soit juste de freiner Ducati Corse par un quelconque raffinement en raison de sa force d'innovation indescriptible et de ses motos victorieuses.

"Nous pouvons difficilement punir Ducati pour avoir innové et étudié le règlement au mieux", est conscient Ezpeleta. "Ils font tout dans le cadre de la réglementation en vigueur. Maintenant, certains adversaires demandent que nous enlevions certaines choses à Ducati. Je ne peux pas aller chez Ducati et dire : 'Désolé, vous êtes trop bons. Nous devons vous freiner'. En Formule 1, Red Bull Racing n'est pas non plus freinée, tout comme Mercedes n'a pas été limitée artificiellement pendant des années".

Massimo Rivola, CEO d'Aprilia Racing, a demandé dès cet été dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com que l'on limite à deux le nombre maximal d'équipes clientes dans le championnat du monde MotoGP.

Ducati en a trois, ce qui lui permet de collecter plus de données que tous les autres et de tester plus de pneus et de réglages que ses adversaires dès le vendredi en cas de météo changeante.

Mais les équipes clientes de VR46 et Gresini Racing ont choisi Ducati en 2022 parce qu'elle fournit les meilleures motos au prix le plus juste, ainsi qu'une excellente logistique et un support technique on-track inégalé.

Par ailleurs, le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, a souligné que ce n'était pas le nombre de motos dans le peloton qui comptait en premier lieu, mais leur qualité. "Aprilia n'avait pas d'équipe cliente en 2022, mais ils se sont longtemps battus pour le championnat du monde. En 2023, ils engagent pour la première fois une équipe cliente. Mais on ne peut pas dire que cela les a rendus plus forts".

Cet argument ne peut pas être rejeté d'un revers de main.

De plus, Dorna soutient chaque constructeur de MotoGP qui utilise une équipe cliente à hauteur de 3 millions d'euros par an. Mais pour la deuxième et la troisième équipe satellite, il n'y a pas un euro supplémentaire.

En 2023, Yamaha a perdu ces recettes, plus celles liées aux frais de leasing de deux pilotes (elles s'élèvent à 5 millions d'euros). Car l'équipe RNF est passée chez Aprilia.

Comme il n'y a plus aucune chance qu'un accord soit trouvé entre les cinq usines au sein de l'association des constructeurs MSMA sur l'épineuse question des concessions, les responsables de Dorna vont faire entendre leur voix et chercher un compromis qui sera ensuite proposé à Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia et KTM.

Ainsi, il est désormais envisagé de réduire à l'avenir le nombre de pneus d'essai autorisé par usine et par saison de 200 à 170 unités. Ducati ne devrait se voir attribuer que 140 pneus d'essai par an (apparemment à la demande d'Aprilia et de KTM).

Un constructeur européen (du nord de l'Italie) a même proposé de donner à Ducati en 2024 moins que les 21 pneus habituels par week-end dans l'allocation. Mais dans ce cas, les pilotes Desmosedici devraient souvent aller à la chasse au temps avec des pneus usagés - un facteur de risque.

En fait, les règles actuelles du MotoGP sont fixées jusqu'à fin 2026. Il n'a jamais été prévu de les assouplir si un constructeur fait preuve d'une supériorité spectaculaire comme Ducati : 15 victoires en 18 Grand Prix, 16 pole positions, cinq pilotes dans le top 8 du championnat du monde des pilotes et trois dans le top 3, le championnat du monde des marques remporté pour la quatrième fois consécutive.

La situation au championnat du monde des constructeurs : 1. Ducati, 626 points. 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

Ducati a donc 291 points d'avance sur KTM au championnat du monde des constructeurs. Mais KTM et Yamaha ne sont séparés que par 158 points.

Pour l'instant, les "concessions" suivantes sont promises à Honda et Yamaha pour 2024 :

- Développement des moteurs non gelé à partir du début de la saison

- Deux moteurs de plus par pilote que les Européens, soit dix au lieu de huit

- Quatre pistes d'essai au lieu de trois

- Deux mises à jour aéro par pilote et par saison au lieu d'une.

Les restrictions prévues pour Ducati :

- Deux wild cards par an au lieu de six (ou aucune), pour ne pas avoir neuf Ducati dans le peloton des 23 pilotes comme à Sepang.

- 140 pneus d'essai par saison au lieu de 170.

Classement au championnat du monde MotoGP après 35 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 412 points. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.