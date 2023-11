Nuove concessioni: non giustificate per Yamaha?

Sebbene quest'anno i costruttori giapponesi di MotoGP abbiano ripetutamente ottenuto risultati e successi di tutto rispetto, gli organizzatori della Dorna concederanno agli inferiori Honda e Yamaha concessioni tecniche per il 2024 dopo lunghe trattative iniziate prima del Dutch TT di Assen a giugno.

Le trattative sono state difficili perché fabbriche come Aprilia e KTM erano più preoccupate di come limitare la superiorità della Ducati.

Tuttavia, il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta sta trovando difficile penalizzare la Ducati per la tecnologia innovativa e la politica orientata agli obiettivi del Direttore Generale di Ducati Corse Gigi Dall'Igna.

Ducati ha allestito per tempo la logistica necessaria ai tre team clienti e ha offerto moto competitive a prezzi concorrenziali. Aprilia Racing, invece, tre anni fa non aveva una moto che suscitasse l'interesse di un team cliente. E Suzuki si è sempre sentita incapace di fornire un team satellite.

Mooney VR46 e Gresini hanno quindi trovato un accordo con Ducati, in quanto Rossi ha rilevato i due slot Avintia-Ducati dopo il 2021 - e Fausto Gresini ha favorito il passaggio a Ducati già prima della sua morte (dovuta al coronavirus), avendo messo i suoi due slot a disposizione del team Aprilia per sette anni fino alla fine del 2021.

È un segreto aperto: ogni costruttore di MotoGP che gestisce un team clienti insieme a un team ufficiale riceve 3 milioni di euro all'anno dalla Dorna. Ma la Yamaha ha perso il team clienti WithU-RNF di Razlan Razali dopo il 2022 e spera ora di raggiungere un accordo con il team VR46 di Rossi per il 2025.

In alcuni settori si stanno concordando nuove concessioni a favore di Honda e Yamaha. Poiché l'alleanza dei costruttori MSMA non ha raggiunto un accordo su tutti i dettagli, l'amministratore delegato della Dorna Carmelo Ezpeleta si impunta e fa delle concessioni tecniche ai giapponesi per salvare il campionato.

In occasione del GP del Qatar 2022, la Dorna ha proposto di vietare i dispositivi anteriori e posteriori a partire dal 2024. Tuttavia, la maggior parte degli stabilimenti si è espressa a favore del mantenimento dei dispositivi di altezza di marcia posteriori. Quindi è stato vietato solo il dispositivo anteriore, per la stagione 2023.

La discussione sulle concessioni è ora molto accesa: Cosa si dovrebbe permettere ai giapponesi di fare per evitare di gettare la spugna come la Suzuki alla fine del 2022? E Honda e Yamaha dovrebbero davvero essere ricompensate per aver esagerato con lo sviluppo in alcune aree?

Honda e Yamaha sono troppo brave per le concessioni?

Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG con i marchi KTM, GASGAS e Husqvarna, ha già spiegato al GP di Misano di settembre che il divario tra Ducati e il resto del campo nel campionato mondiale monomarca è maggiore di quello tra KTM e Aprilia e Yamaha e Honda. Per questo motivo dovremmo valutare se imporre alla Ducati delle concessioni negative, cioè rendere le cose più difficili per loro, prima di spronare i giapponesi con concessioni positive.

Nel quinto posto di ieri di Fabio Quartararo sul veloce tracciato di Sepang (media 166,3 km/h), il francese ha fatto segnare esattamente lo stesso tempo del vincitore Enea Bastianini al 20° e ultimo giro con 2:01.0 minuti. "Se la Yamaha ha bisogno di concessioni, anche KTM e Aprilia dovrebbero ottenerne", ha dichiarato Pit Beirer a SPEEDWEEK.com.

Lo stratega della KTM ha aggiunto: "Perché la Yamaha ci ha battuto tre volte nelle ultime sei gare con Fabio".

E la Honda non ha ottenuto alcuna concessione in base all'attuale regolamento sulle concessioni, nonostante le numerose sconfitte.

L'anno scorso, HRC ha ottenuto due podi (terzo posto per Pol Espargaró a Doha, secondo posto per Márquez a Phillip Island). Quest'anno, Honda ha assicurato la vittoria di Alex Rins in Texas e il terzo posto di Marc Márquez in Giappone. Marc è anche arrivato primo in griglia una volta e secondo due volte. A Misano e a Buriram, lo spagnolo si è fatto valere con due settimi posti.

"Inoltre, negli ultimi anni la Honda avrebbe dovuto investire di più nello sviluppo delle moto piuttosto che negli stipendi dei piloti", ha dichiarato Beirer. Si dice che Márquez abbia incassato tra i 18 e i 20 milioni di euro all'anno negli ultimi tre anni.

Aprilia ha ripetutamente rivelato i punti deboli della stagione 2023: Aleix Espargaró, quarto nel Campionato del Mondo 2022, non ha ottenuto un podio in sette Gran Premi da quando ha vinto a Barcellona nel 2023, mentre la Yamaha ne ha ottenuti due. Ma le concessioni sono destinate ai piloti giapponesi.

La Ducati sarà ora rallentata?

Il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta (77) si trova in un dilemma. In quanto proprietaria dei diritti commerciali del GP, la Dorna vuole presentare uno sport spettacolare, ma allo stesso tempo, per motivi economici, deve accontentare le grandi aziende giapponesi.

Ed è dubbio che sia giusto rallentare la Ducati Corse con qualche affinamento, vista la sua indescrivibile forza innovativa e le sue moto vincenti.

"Non possiamo certo penalizzare la Ducati per essere innovativa e per aver studiato al meglio i regolamenti", è consapevole Ezpeleta. "Fanno tutto nell'ambito dei regolamenti attuali. Ora alcuni avversari chiedono di togliere alcune cose alla Ducati. Non posso andare alla Ducati e dire: 'Mi dispiace, siete troppo bravi. Dobbiamo rallentarvi". In Formula 1, la Red Bull Racing non viene rallentata, così come la Mercedes non viene limitata artificialmente da anni".

Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing, in un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com in estate ha chiesto di limitare a due il numero massimo di team clienti nel Campionato del Mondo MotoGP.

Ducati ne ha tre e può quindi raccogliere più dati di tutti gli altri e testare più pneumatici e assetti rispetto ai suoi avversari il venerdì con il tempo variabile.

Ma i team clienti di VR46 e Gresini Racing hanno scelto Ducati nel 2022 perché offre le moto migliori al prezzo più conveniente, oltre a una logistica eccellente e a un'assistenza tecnica in pista senza pari.

Il Direttore di Gara Ducati Gigi Dall'Igna ha anche sottolineato che non è importante il numero di moto in campo, ma la loro qualità. "Nel 2022 Aprilia non aveva un team clienti, ma ha lottato a lungo per il campionato del mondo. Nel 2023 schiererà per la prima volta un team clienti. Ma non si può dire che di conseguenza siano diventati più forti".

Questa argomentazione non può essere liquidata a priori.

Inoltre, la Dorna sostiene ogni costruttore di MotoGP che schiera un team clienti con 3 milioni di euro all'anno. Ma per i secondi e terzi team satellite non c'è un euro in più.

Yamaha ha perso questi introiti più quelli relativi ai canoni di leasing per due piloti (che ammontano a 5 milioni di euro) nel 2023. Questo perché il team RNF è passato ad Aprilia.

Poiché non c'è più alcuna prospettiva di raggiungere un accordo tra le cinque fabbriche dell'associazione dei costruttori MSMA sulla spinosa questione delle concessioni, gli organizzatori della Dorna punteranno i piedi e cercheranno un compromesso, che sarà poi proposto a Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia e KTM.

Si sta valutando la possibilità di ridurre da 200 a 170 il numero di pneumatici di prova consentiti per fabbrica e per stagione. La Ducati sarà privata di soli 140 pneumatici di prova all'anno (a quanto pare su richiesta di Aprilia e KTM).

Un costruttore europeo (del nord Italia) ha addirittura suggerito di assegnare alla Ducati un numero di pneumatici inferiore ai soliti 21 per weekend nel 2024. Ma in questo caso i piloti della Desmosedici sarebbero spesso costretti a correre con pneumatici usati, un fattore di rischio.

L'attuale regolamento della MotoGP è fissato fino alla fine del 2026. Non si è mai pensato di ammorbidirlo quando un costruttore dimostra una superiorità drammatica come quella della Ducati: 15 vittorie in 18 Gran Premi, 16 pole position, cinque piloti tra i primi otto e tre tra i primi tre nel Campionato Piloti, il Campionato Costruttori vinto per la quarta volta di fila.

La classifica del Campionato Costruttori: 1. Ducati, 626 punti. 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

La Ducati ha quindi 291 punti di vantaggio sulla KTM nel Campionato Costruttori. Ma KTM e Yamaha sono separate solo da 158 punti.

A Honda e Yamaha sono state offerte le seguenti "concessioni" per il 2024:

- Sviluppo dei motori non congelato dall'inizio della stagione

- Due motori in più per pilota rispetto agli europei, vale a dire dieci invece di otto

- Quattro invece di tre piste di prova

- Due invece di un aggiornamento aerodinamico per pilota e stagione.

Le restrizioni previste per la Ducati:

- Due anziché sei wildcard all'anno (o nessuna), in modo che non ci siano nove Ducati nel campo dei 23 piloti come a Sepang

- 140 anziché 170 pneumatici di prova a stagione.

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 35 gare su 39:

1° Bagnaia, 412 punti. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.