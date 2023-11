Novas concessões: não se justificam para a Yamaha?

Apesar de os fabricantes japoneses de MotoGP terem conseguido repetidamente resultados e sucessos respeitáveis este ano, os organizadores da Dorna vão conceder às fábricas inferiores da Honda e da Yamaha concessões técnicas para 2024, após longas conversações que começaram antes do Dutch TT em Assen, em junho.

As negociações foram difíceis porque fábricas como a Aprilia e a KTM estavam mais preocupadas com a forma de reduzir a superioridade da Ducati.

No entanto, o Diretor Geral da Dorna, Carmelo Ezpeleta, está a ter dificuldade em penalizar a Ducati pela tecnologia inovadora e pela política orientada para os objectivos do Diretor Geral da Ducati Corse, Gigi Dall'Igna.

A Ducati preparou atempadamente a logística necessária para três equipas clientes e ofereceu motos competitivas a preços competitivos. A Aprilia Racing, por outro lado, não tinha uma moto que despertasse o interesse de uma equipa cliente há três anos. E a Suzuki sempre se sentiu incapaz de fornecer uma equipa satélite.

Assim, a Mooney VR46 e a Gresini chegaram a um acordo com a Ducati, com Rossi a assumir as duas vagas da Avintia-Ducati após 2021 - e Fausto Gresini favoreceu uma mudança para a Ducati mesmo antes da sua morte (devido ao coronavírus), tendo colocado as suas duas vagas à disposição da equipa de fábrica da Aprilia durante sete anos, até ao final de 2021.

É um segredo aberto: todos os construtores de MotoGP que têm uma equipa de clientes e uma equipa de trabalho recebem 3 milhões de euros por ano da Dorna. Mas a Yamaha perdeu a equipa cliente WithU-RNF de Razlan Razali após 2022 e espera agora chegar a um acordo com a equipa VR46 de Rossi para 2025.

Estão agora a ser acordadas novas concessões a favor da Honda e da Yamaha em algumas áreas. Como a aliança de construtores MSMA não chegou a acordo sobre todos os pormenores, o CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, vai bater o pé e fazer concessões técnicas aos japoneses para salvar o campeonato.

No GP do Qatar de 2022, a Dorna propôs a proibição dos dispositivos dianteiros e traseiros a partir de 2024. No entanto, a maioria das fábricas defendeu a manutenção dos dispositivos traseiros de altura de prova. Assim, apenas o dispositivo dianteiro foi proibido - para a época de 2023.

A grande discussão sobre as concessões é agora: O que é que os japoneses devem ser autorizados a fazer para evitar que possam desistir como a Suzuki no final de 2022? E será que a Honda e a Yamaha devem realmente ser recompensadas por adiarem o desenvolvimento em algumas áreas?

A Honda e a Yamaha são demasiado boas para concessões?

Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG, com as marcas KTM, GASGAS e Husqvarna, já explicou no GP de Misano, em setembro, que a diferença entre a Ducati e o resto do pelotão no campeonato do mundo de monomarca era maior do que a diferença entre a KTM e a Aprilia e a Yamaha e a Honda. É por isso que devemos ponderar se devemos impor concessões negativas à Ducati, ou seja, tornar as coisas mais difíceis para eles, antes de estimularmos os japoneses com concessões positivas.

No quinto lugar de ontem para Fabio Quartararo na rápida pista de Sepang (média de 166,3 km/h), o francês fez exatamente o mesmo tempo de volta que o vencedor Enea Bastianini na 20ª e última volta com 2:01,0 minutos. "Se a Yamaha precisa de concessões, a KTM e a Aprilia também devem fazer algumas", disse Pit Beirer à SPEEDWEEK.com.

O estratega da KTM acrescentou: "Porque a Yamaha venceu-nos três vezes nas últimas seis corridas com o Fabio."

E a Honda não ganhou quaisquer concessões ao abrigo dos actuais regulamentos de concessão, apesar das muitas derrotas.

No ano passado, a HRC garantiu dois pódios (terceiro lugar para Pol Espargaró em Doha, segundo lugar para Márquez em Phillip Island). Este ano, a Honda garantiu a vitória de Alex Rins no Texas e o terceiro lugar de Marc Márquez no Japão. Marc também terminou em primeiro na grelha uma vez e em segundo duas vezes. Em Misano e Buriram, o espanhol também conseguiu dois sétimos lugares.

"Além disso, a Honda talvez devesse ter investido mais dinheiro no desenvolvimento da moto nos últimos anos do que nos salários dos pilotos", disse Beirer. Márquez terá recebido entre 18 e 20 milhões de euros por ano nos últimos três anos.

A Aprilia tem revelado repetidamente os seus pontos fracos para a época de 2023: Aleix Espargaró, quarto no Campeonato do Mundo de 2022, não conseguiu um lugar no pódio em sete Grandes Prémios desde que venceu em Barcelona em 2023, enquanto a Yamaha conseguiu dois. Mas as concessões destinam-se aos pilotos japoneses.

Será que a Ducati vai agora ficar mais lenta?

O diretor executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta (77), está num dilema. Como proprietária dos direitos comerciais dos GP, a Dorna quer apresentar um desporto espetacular, mas ao mesmo tempo, por razões económicas, as grandes empresas japonesas têm de ser mantidas satisfeitas.

E é duvidoso que seja justo abrandar a Ducati Corse com quaisquer aperfeiçoamentos devido à sua indescritível força inovadora e às suas motas vencedoras.

"Dificilmente podemos penalizar a Ducati por ser inovadora e por ter estudado melhor os regulamentos", diz Ezpeleta. "Eles fazem tudo dentro do quadro dos regulamentos actuais. Agora, alguns adversários estão a pedir-nos para tirarmos algumas coisas à Ducati. Não posso ir ter com a Ducati e dizer: 'Desculpem, vocês são demasiado bons. Temos de vos abrandar". Na Fórmula 1, a Red Bull Racing não é abrandada, tal como a Mercedes não foi artificialmente restringida durante anos".

Massimo Rivola, CEO da Aprilia Racing, pediu que o número máximo de equipas clientes no Campeonato do Mundo de MotoGP fosse limitado a duas, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com no verão.

A Ducati tem três - e pode, por isso, recolher mais dados do que todos os outros e testar mais pneus e configurações do que os seus adversários na sexta-feira, num clima instável.

Mas as equipas clientes da VR46 e da Gresini Racing optaram pela Ducati em 2022 porque oferecem as melhores motos ao preço mais justo, além de uma excelente logística e um apoio técnico inigualável em pista.

O Diretor de Corridas da Ducati, Gigi Dall'Igna, também sublinhou que o que importa não é o número de motos em competição, mas sim a sua qualidade. "A Aprilia não tinha uma equipa cliente em 2022, mas lutou pelo campeonato do mundo durante muito tempo. Em 2023, a Aprilia tem uma equipa cliente pela primeira vez. Mas não se pode dizer que se tornaram mais fortes por causa disso."

Este argumento não pode ser rejeitado de imediato.

Além disso, a Dorna apoia todos os construtores de MotoGP que têm uma equipa cliente com 3 milhões de euros por ano. Mas para a segunda e terceira equipas satélite, não há um euro adicional.

A Yamaha perdeu esta receita mais a receita das taxas de aluguer de dois pilotos (que ascendem a 5 milhões de euros) em 2023. Isto deve-se ao facto de a equipa RNF ter desertado para a Aprilia.

Como já não há qualquer perspetiva de acordo entre as cinco fábricas da associação de construtores MSMA sobre a espinhosa questão das concessões, os organizadores da Dorna vão bater o pé e procurar um compromisso, que será depois proposto à Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia e KTM.

Estão agora a considerar reduzir o número permitido de pneus de teste por fábrica e por época de 200 para 170. A Ducati deverá ser enganada com apenas 140 pneus de teste por ano (aparentemente a pedido da Aprilia e da KTM).

Um fabricante europeu (do norte de Itália) sugeriu mesmo que a Ducati deveria receber menos do que os habituais 21 pneus por fim de semana em 2024. Mas, nesse caso, os pilotos das Desmosedici teriam de correr frequentemente com pneus usados - um fator de risco.

Os actuais regulamentos do MotoGP estão de facto fixados até ao final de 2026. Nunca se pretendeu flexibilizá-los quando um fabricante demonstra uma superioridade dramática como a Ducati: 15 vitórias em 18 Grandes Prémios, 16 pole positions, cinco pilotos entre os oito primeiros e três entre os três primeiros no Campeonato de Pilotos, o Campeonato de Construtores ganho pela quarta vez consecutiva.

A classificação no Campeonato de Construtores: 1. Ducati, 626 pontos. 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.

A Ducati, portanto, tem uma vantagem de 291 pontos sobre a KTM no Campeonato de Construtores. Mas a KTM e a Yamaha estão apenas separadas por 158 pontos.

A Honda e a Yamaha estão atualmente a receber as seguintes concessões para 2024:

- Desenvolvimento de motores não congelado desde o início da época

- Mais dois motores por piloto do que os europeus, ou seja, dez em vez de oito

- Quatro em vez de três pistas de testes

- Duas em vez de uma atualização aerodinâmica por piloto e época

As restrições planeadas para a Ducati:

- Dois em vez de seis wildcards por ano (ou nenhum), de modo a que não haja nove Ducati no campo de 23 pilotos como em Sepang

- 140 em vez de 170 pneus de teste por época.

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 35 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 412 pontos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.