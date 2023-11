Espetáculo à luz do sol: calendário do GP do Qatar de 2023

O penúltimo Grande Prémio do ano terá lugar este fim de semana no Circuito Internacional de Losail, com 5,380 quilómetros. A data invulgar do GP do Qatar deve-se aos trabalhos de grande envergadura que estão a ser realizados no circuito nos arredores de Doha para a Fórmula 1. Em 2024, a época será novamente aberta no Qatar, como habitualmente (de 8 a 10 de março de 2024).

O traçado do Circuito Internacional de Losail, com as suas dez curvas à direita e seis curvas à esquerda, que faz parte do calendário do Campeonato do Mundo de Motociclismo desde 2004, mantém-se inalterado. O GP do Qatar tem sido disputado sob holofotes desde 2008, quando a corrida de MotoGP teve lugar às 23 horas locais e foi ganha por Casey Stoner. Nos primeiros anos do GP noturno, as sessões de treinos realizaram-se por vezes até à 1h30 da manhã.

As horas de início foram repetidamente adiadas e antecipadas nos últimos anos, mas esta época as partidas de MotoGP (tanto para o sprint como para a corrida de GP no domingo) não terão lugar antes das 20h00 locais - o que significa 18h00 para os telespectadores na Alemanha, Áustria e Suíça.

No ano passado, Enea Bastianini (ainda com as cores da Gresini) triunfou no GP do Qatar e no domingo passado regressou de forma impressionante ao topo com a sua primeira vitória como piloto da Ducati em Sepang, depois de uma época infeliz e difícil até à data.

No entanto, o foco está nos dois rivais do campeonato do mundo: o atual campeão Pecco Bagnaia vai para os dois últimos fins-de-semana de corrida com uma vantagem de 14 pontos sobre o ás da Pramac Jorge Martin, com um máximo de 74 pontos ainda em disputa.

Na classe Moto2, o campeonato do mundo já foi decidido a favor de Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). No Campeonato do Mundo de Moto3, Jaume Masia (Leopard Racing) tem o primeiro match point com 13 pontos de vantagem sobre Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP): se conseguir ganhar mais doze pontos ao seu rival mais próximo no domingo, o espanhol de 23 anos poderá ser coroado Campeão do Mundo mais cedo.

Calendário do GP do Qatar de 2023 (CET)

Sexta-feira, 17 de novembro:

12:00 - 12:35 (35 min): Moto3, Treino 1

12.50 - 13.30 (40 min): Moto2, Treino 1

13.45 - 14.30 (45 min): MotoGP, FP1



16.15 - 16.50 (35 min): Moto3, Treino 2

17.05 - 17.45 (40 min): Moto2, Treino 2

18.00 - 19.00 (60 min): MotoGP, Treino



Sábado, 18 de novembro:

11.30 - 12.00 (30 min): Moto3, Treino 3

12.15 - 12.45 (30 min): Moto2, Treino 3

13.00 - 13.30 (30 min): MotoGP, FP2

13.40 - 13.55 (15 min): MotoGP, Qualificação 1

14.05 - 14.20 (15 min): MotoGP, Qualificação 2



15.50 - 16.05 (15 min): Moto3, Qualificação 1

16.15 - 16.30 (15 min): Moto3, Qualificação 2

16.45 - 17.00 (15 min): Moto2, Qualificação 1

17.10 - 17.25 (15 min): Moto2, Qualificação 2



Hora de início

18.00 hrs: MotoGP Sprint (11 voltas)



Domingo, 19 de novembro:

13.40 - 13.50 (10 min): MotoGP, aquecimento



Horas de partida

15.00 hrs: Corrida de Moto3 (16 voltas)

16.15: Corrida de Moto2 (18 voltas)

18.00 hrs: Corrida de MotoGP (22 voltas)