Johann Zarco (Ducati/12º): "Preocupado com a caixa de velocidades"



por Günther Wiesinger - Automatic translation from German

Gold & Goose

O piloto da Pramac Ducati, Johann Zarco, terminou a corrida de Sepang algures no meio do nada. A embraiagem estava a causar problemas, disse ele. No entanto, registou uma melhoria importante na classificação do campeonato.

